Creador de contenido venezolano aseguró que prefiere el pasaporte colombiano

El creador de contenido venezolano José Leonardo Broianigo Muñoz, conocido como Nandowee, sorprendió a sus seguidores al anunciar que le gustaría que le retiraran el pasaporte de su país porque prefiere el de Colombia.

Así lo dio a conocer en una transmisión en la plataforma Twitch acompañado del streamer Yolo, pues aseguró que no se siente orgulloso de la manera en la que sus compatriotas se comportan a nivel internacional.

En medio de la transmisión, Nandoweee comenzó por asegurar que: “Si yo hubiera escogido un lugar para nacer hubiera sido Colombia, no Venezuela”, de acuerdo con el creador de contenido, la razón por la que prefiere el pasaporte del país cafetero está relacionada con que tiene la oportunidad de entrar a más países sin problema, por lo que terminó por confesar que en su corazón se siente colombiano.

“Que me quiten mi pasaporte, no lo necesito, ¿qué te sirve el pasaporte venezolano?, no puedes entrar a Inglaterra, no puedes entrar a Estados Unidos, no puedes entrar a México, en cambio los colombianos pueden entrar a donde ellos quieran, yo siento que, de corazón, yo soy colombiano”.

Las palabras de Nandoweee generaron controversia y críticas por parte de los usuarios de redes sociales que no se callaron y le enviaron cientos de mensajes por sus declaraciones.

