Agresiones similares continúan aumentando: Neoyorquina fue golpeada por un extraño sin motivo alguno

Otra mujer de la ciudad de Nueva York está hablando de haber sido golpeada por un extraño en Manhattan después de que videos virales en TikTok de mujeres que relatan agresiones similares llevaron a la policía a arrestar a un sospechoso en relación con uno de los incidentes del miércoles.

Por New York Post

Sarah Harvard, de 29 años, afirma que fue atacada al azar el 19 de marzo en Delancey Street en el Lower East Side de Manhattan.

“Me quedé allí por un momento”, aseguró al New York Daily News. “[Fue] como si alguien hubiera puesto mi cerebro en un frasco y lo hubiera sacudido”.

Harvard, que realiza monólogos, no buscó tratamiento médico y presentó un programa de comedia justo después del supuesto incidente.

“Todavía me dolía la cabeza y me sentía un poco mareada. Tengo esta mentalidad de, alguien dijo, ‘Nueva York dura’”, dijo al periódico. “Si no estoy sangrando y no hay ningún bulto, entonces no necesito ir [a un médico]”.

En una entrevista con NewsNation, reveló que creía que el hombre que atacó a la estudiante de Parsons, Mikayla Toninato, también era la misma persona que la golpeó.

