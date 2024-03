VIDEO: Sexy venezolana mostró cuánto gana de propinas en un día de trabajo en Hooters de EEUU

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

La búsqueda de empleo en Estados Unidos representa un anhelo para muchos inmigrantes en busca de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. En este contexto, una joven latina radicada en ese país captó la atención en las redes sociales al revelar cuánto gana únicamente en propinas mientras trabaja en el popular restaurante Hooters.

Por La Nación

A través de su cuenta de TikTok, Mariangel, oriunda de Venezuela, compartió un video en el que detalló minuciosamente sus ganancias durante un único día de trabajo en el mencionado local gastronómico. Desde las 11 a las 17, periodo que describió como “tranquilo”, la joven relató cómo los clientes le dejaron generosas propinas en cada mesa que atendió.

Cuánto se gana de propina en Hooters

“¿Cuánto gano en un día en Hooters? Hoy es miércoles, mi horario es de 11 de la mañana a cinco de la tarde, así que me toca el turno del lunch (almuerzo). Vamos a ver cómo me va hoy, no lo sé. Deséenme suerte”, comenzó Mariangel en su video. Según los registros en sus redes sociales, la joven trabaja como mesera en el conocido restaurante desde mediados de 2022.

Tras detallar cada interacción con los clientes, la creadora de contenido reveló cómo las propinas fluctuaron a lo largo del día. Desde 15 hasta 29 dólares por mesa, la joven experimentó una variedad de montos en efectivo como muestra de aprecio por su servicio. Al concluir su jornada laboral, realizó el recuento total de sus ganancias: 204 dólares en un día que ella misma catalogó como “lento”. “Se agradece”, señaló.

“Al mediodía, mi primera mesa me dejó una propina de US$15, la segunda me dio US$5 y la tercera me dio US$20. Mi siguiente mesa me dejó US$20 en efectivo y la otra pagaron entre tres personas y cada una me dio US$8. Luego, mi siguiente mesa me dejó US$20, la siguiente me dio US$5, esta me dejó US$20 más y esta me dejó US$5. A las 17, mis últimas meses me dejaron US$18, US$15, US$20, US$29 y US$6?, explicó.

Las propinas más altas en Hooters

En tanto, en otro de sus videos, Mariangel consultó a sus compañeras de trabajo sobre el monto más elevado que alguna vez habían recibido como propina de un solo cliente. Según las respuestas obtenidas, las cifras oscilaban entre US$200 y US$800. Sin embargo, una de sus compañeras reveló haber recibido una propina de US$1000. “Me sorprendí”, comentó la mujer ante esta revelación.

Además, la mesera de Hooters compartió que el monto máximo que ella misma había conseguido como propina de un solo cliente fue de US$600. “El dinero es una energía que va y viene. Todos los días lo confirmo”, consideró.

Cómo es el proceso de selección de meseras en Hooters

Según la página web de la compañía, buscan como trabajadoras a personas dedicadas y con una personalidad divertida y femenina: “Ser una Hooters Girl es un honor otorgado solo a las mujeres más entretenidas, orientadas a objetivos, glamorosas y carismáticas”.

