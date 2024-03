El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 26 de marzo de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Defiendes lo establecido, porque es fácil y cómodo, porque no requiere mayor esfuerzo. Estás consciente de que debes salir de allí, es como un lucha interna del yo con el yo, pero tú terquedad es extrema y rehusas hacer algún cambio. Si no sales de tu zona de confort por las buenas, tendrás que hacerlo por las malas, y no es lo que deseas ¿verdad?

Tauro

Si quieres algo, abrázalo con todas tus fuerzas. Consérvalo, no por ego, sino porque te hace bien, pero si por el contrario, es malo para ti y aún así insistes en que sea parte de tu vida, tu destino será sufrir. Se práctico y objetivo, pero sobre todo, inteligente emocional.

Géminis

La verdad sale a la luz y es más cruda de lo que pensabas. Puede que no sepas cómo enfrentarla y aunque no te ha tomado por sorpresa, si te ha desarmado. Sientes que te supera y que no hay nada que puedas hacer, y en parte es cierto, no puedes, ni debes hacer nada. No te corresponde, no tienes derecho ni acceso a hacer nada, sólo esperar.

Cáncer

Dices lo que dices, tal cual lo tienes que decir, sin límites, atajos o manipulación. En este momento estás más que claro: la verdad es el único camino. Una reflexión acertada, pero también lo es, la prudencia y cuidar las palabras para que el impacto en otros sea positivo. Respeto, guardan respeto y generan empatía y beneficios en el futuro. Lo que hagas hoy define tu mañana.

Leo

Tu mundo cambio y después de los acontecimientos de los últimos años te niegas a salir y compartir o por lo menos no hacerlo como te gustaba. Estás tan absorto en el mundo que has creado, en que prefieres el confort de tus rutinas, que hacer un mayor esfuerzo y experimentar algo nuevo. Eres una persona activa, sal y atrévete, prueba y si te equivocas ¿qué importa? Lo vuelves a intentar.

Virgo

Hoy establece límites. Respeta tu espacio y enseña a quienes te rodean a hacerlo también. Al principio puede ser difícil, porque da miedo perder, surgen dudas porque anticipamos que nuestra actitud generará rechazo y tememos causar daño, pero si impones límites con amor, coherencia y asertividad, la otra persona lo tomará bien.

Libra

Todos tenemos problemas, no existe una vida sin problemas, que sean grande o no depende de cada experiencia. Hay problemas tipo drama, que son experiencias dolorosas que hacen perder la alegría y los hay que son circunstancias por resolver. No siempre puedes solucionar tus problemas solo, necesitas ayuda o apoyo de los demás. Hoy es un día de pedir ayuda desde la humildad de tu corazón.

Escorpio

Puedes controlar tus reacciones, pero no las de las demás. Haz lo que tengas que hacer, pero no trates de controlar todo lo que sucede. Lo que si puedes hacer es crear estrategias de cómo actuar o que hacer si la reacción del otro es negativa o desproporcionada. Un plan B o hasta uno C que te permitan llegar al resultado que esperas. Inténtalo.

Sagitario

Hazte preguntas importantes. Tu decides como vives tu vida, pero es hora de abandonar esa actitud de vivirla como si estuvieras anestesiado y encontrar un nuevo propósito. Si no sabes que hacer ni cómo hacerlo, pregúntate ¿Que tipo de persona quiero ser? ¿Que quiero hacer en el futuro? ¿Que me retiene? ¿Que me hace feliz? ¿Con cuáles herramientas cuento para lograr lo que quiero? Organiza tus ideas, crea un plan y entra en acción.

Capricornio

Acepta con serenidad lo que no te gusta en tu vida. Hay cosas que no puedes cambiar y qué hay que dejar tal cual están, pero hay otras que están en tus manos, que dependen de ti, y es allí cuándo debes actuar. Hoy en lugar de entristecerte o tener miedo por lo porque hacer los cambios que quieres, trabaja en ti hasta asumirlo y luego, suelta.

Acuario

El ambiente está un poco tenso. Desde que te levantas tienes todas las ganas de dar lo mejor de ti, pero sin imaginarlo, te encuentras con barreras que te dicen: detente, hoy no puedes avanzar. Hay demasiado egos y voluntades contra las que tendrás que luchar y podrían ser batallas perdidas. ¿Que hacer? Detenerse y enfocar tu atención en otra cosa, donde la energía sea más permisiva.

Piscis

No necesitas dar explicaciones de lo qué haces con tu vida, pero si debes darlas en el trabajo, a personas de autoridad que supervisan lo qué haces y cuya responsabilidad es encargarse de qué todo esté bien. Puede que necesites un plan, más orden y estructura. Haz lo que tengas que hacer sin salirte de tu centro de paz. No es algo personal, es sólo lo que te corresponde hacer.