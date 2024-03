La razón por la que agentes federales allanaron mansiones del rapero Sean “Diddy” Combs en Los Ángeles y Miami (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) allanaron este lunes mansiones en Los Ángeles y Miami asociadas con el magnate del rap Sean ‘Diddy’ Combs y su productora, como parte de una investigación federal al parecer vinculada al tráfico de personas, según informaron medios estadounidenses.

Una lujosa vivienda de Holmby Hills, un barrio acaudalado de Los Ángeles conocido como hogar de celebridades y que acogió a la antigua Mansión Playboy, fue allanada por agentes del HSI, que hace parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) .

La residencia está asociada con la productora Bad Boy Films de Combs, según informó el canal ABC.

BREAKING: Rapper Diddy's Los Angeles home has been raided by Homeland Security in connection to a federal s*x trafficking investigation.

According to investigators, Diddy's Miami home was also raided.

Multiple women have come forward accusing Diddy of beatings, s*xual assault… pic.twitter.com/pZeSuyqc5S

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 25, 2024