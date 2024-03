Popular peleador de UFC fue mordido por su rival durante una pelea… y luego se tatuó el mordisco (IMÁGENES)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En una noche que entrará en los anales de la historia de UFC por su inusitualidad, el APEX de Las Vegas fue testigo de un episodio poco común en el combate entre los brasileños Igor Severino y Andre Lima durante el evento UFC Vegas 89.

La pelea, que se perfilaba como un enfrentamiento emocionante entre dos prometedores prospectos invictos, se vio empañada por un incidente que resultó en la descalificación de Severino.

La contienda comenzó de manera equilibrada, con ambos luchadores intercambiando golpes y posiciones de dominio durante la primera ronda, prometiendo una batalla intensa. Sin embargo, el duelo dio un giro inesperado en el segundo asalto.

Mientras Severino intentaba llevar a Lima contra la reja en un esfuerzo por derribarlo, se produjo un acto que cambiaría el curso del combate: Severino mordió el bíceps izquierdo de Lima.

Andre Lima picks up the win over Igor Severino due to a DQ from Severino, who bit Lima’s arm ? #UFCVegas89 pic.twitter.com/NQTJuSh9G3

La situación escaló rápidamente cuando Lima, visiblemente afectado, se alejó y elevó su brazo izquierdo para mostrarle al réferi Chris Tognoni la marca de la mordida. Al ver la silueta de los dientes estampada en su bíceps, Tognoni no dudó en detener el combate y consultó con el médico de la comisión, quien tras revisar la mordida, dio pie a que se tomara la decisión de descalificar a Severino.

Este incidente no solo marcó la primera derrota en la carrera profesional de Igor Severino, dejando su récord en 9-1, sino que también puso su futuro en la UFC en riesgo.

Por el lado de Andre Lima, su récord mejoró a 8-0, manteniendo su calidad de invicto.

Dana White confirms Igor Severino will be cut after biting opponent in UFC debut

Igor Severino's UFC career lasted about a round and a half.

The 20-year-old flyweight made his debut with the promotion on Saturday at UFC Vegas 89, losing to Andre Lima via disqualification. The… pic.twitter.com/g8Fv0uJn8v

— Suhr Majesty ™ (@ULTRA_MAJESTY) March 24, 2024