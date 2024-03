Johnny Depp volvió a ser acusado de maltrato durante el rodaje de una película

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Lola Glaudini, actriz reconocida por su trabajo en Criminal Minds, reveló una experiencia perturbadora que vivió junto a Johnny Depp durante el rodaje del film Blow del año 2001. Glaudini compartió su historia en el podcast Powerful Truth Angels, donde detalló por primera vez un incidente en el que Depp le gritó delante de todo el equipo y elenco presentes en el set.

Todo esto sucedió en el primer día de rodaje, en el que Lola aún no había conocido a Depp personalmente. Su papel en la escena consistía en reírse y pasar un cigarro de marihuana en el fondo mientras Depp realizaba un largo monólogo.

Después de un par de tomas, el director Ted Demme se acercó y le dio la indicación de que estallara en risa en un momento determinado del monólogo de Depp. Siguiendo las instrucciones de Demme, Glaudini realizó lo pedido, lo cual llevó a Depp a reaccionar de manera agresiva contra la actriz.

“Escucho la señal, estallo en risas. Johnny Depp, cuando dicen ‘corte’, camina hacia mí, y va hacia mí y me apunta con el dedo directo en la cara y yo estaba en un bikini en el suelo, de esta forma. Y viene hacia mí y dice “¿Quién carajo te crees que eres? ¿¡Quién carajo te crees que eres!? ¡Cállate la puta boca! Estoy saliendo aquí tratando de decir mis malditas líneas y me estás desconcentrando. Maldita idiota”, explicó la actriz ante la mirada atónita del conductor del pódcast, Alex/2Tone.

Lola recordó que el director ni siquiera tuvo el tacto de explicarle a Johnny que él le había dado la instrucción de reírse en un momento específico de su monólogo, además, reiteró lo traumática que fue esta experiencia al ser su primer papel en una gran producción de Hollywood, además de que fuera Johnny Depp, a quien admiraba tanto, el que la insultara.

“Primer día en el set. No lo conocía. Esta es mi primera película de estudio, sólo había hecho indies hasta entonces. Y la estrella a la que he idolatrado, con la que estoy tan emocionada de trabajar, me reventó en la cara. Lo único que me pasaba por la cabeza era: ‘No llores, no llores, no llores, no llores’”.

Más detalles en INFOBAE