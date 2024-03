Bebé muere golpeado en hogar en Nueva York: un amigo de la madre lo estaba cuidando

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un bebé de 3 años murió después de sufrir un traumatismo craneoencefálico en el apartamento de su familia en Brooklyn (NYC), mientras sus padres estaban ausentes.

Un hombre de 29 años que visitó a otro de 54 que estaba cuidando al bebé fue detenido y estaba siendo interrogado, pero no se presentaron cargos de inmediato. La investigación sigue abierta. Una autopsia debe confirmar cómo murió el niño, pero la policía dice que aparentemente sufrió un traumatismo craneoencefálico, destacó Daily News.

El bebé fue trasladado inconsciente al Kings County Hospital desde el apartamento de su familia en New York Ave. cerca de Snyder Ave. en East Flatbush alrededor de las 9:40 p.m. del domingo, pero los médicos no pudieron salvarlo. Su nombre no fue revelado de inmediato.

Brooklyn boy, 3, dies after suffering head trauma while being babysat inside his family’s apartment A 29-year-old man who visited the boy’s babysitter was taken into custody and is being questioned.https://t.co/Ws1hsliuLk — New York Daily News (@NYDailyNews) March 18, 2024

La madre no estaba en casa en ese momento y le había pedido a un conocido suyo que cuidara a su hijo. Randolph Bynoe, residente del edificio, dijo a Pix11 que escuchó gritos el domingo por la noche y que el apartamento estuvo muy ruidoso la semana previa.

“No sé si fue discutiendo o llorando. Estaba en la cama así que no me levanté para comprobarlo. Entonces vi las luces intermitentes de la ambulancia a través de mi ventana”, dijo otro residente, que no quiso ser identificado. “Es tan triste.” Ese vecino agregó que no conocía a la familia del niño, pero que los veía con frecuencia y describió al bebé como “dulce” y “de buen comportamiento”.

