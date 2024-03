El “Triángulo de las Bermudas” de Ucrania del que los blindados rusos “nunca vuelven”

Novomykhailivka es una minúscula aldea ucraniana del Óblast de Odesa con una población de apenas 100 habitantes pero representa mucho más en el ánimo de la tropas de Volodomir Zelenski. Los combatientes ucranianos frente al invasor ruso han elevado a este pueblo a la categoría, nada más y nada menos, que de “triángulo de las Bermudas”.

Por: La Razón

El motivo es que se ha convertido en una especie de agujero negro para las tropas rusas, que han sufrido del frente un importante y preocupante número de bajas. En concreto, en las últimas horas, más de una docena, que se unen a otras pérdidas anteriores.

“Esta zona es un ‘Triángulo de las Bermudas” para los blindados rusos en la región de Donetsk. Muchos tanques y vehículos de combate de infantería rusos intentan atacar posiciones ucranianas cerca de la aldea de Novomykhailivka, pero nadie regresa”, proclama el Ministerio de Defensa ucraniano, que muestra algunas impactantes imágenes del efecto letal de sus defensas.

En esta última andanada contra las tropas rusas, el ejército ucraniano ha destruido tres tanques y cuatro vehículos de combate de infantería (IFV), unos blindados de combate usados entre otras cosas para transportar infantería a la batalla. Además, otros 6 vehículos blindados resultaron dañados.

The "Bermuda Triangle" for russian armored equipment in the Donetsk region. Many russian tanks and IFVs try to attack Ukrainian positions near Novomykhailivka village, but nobody returns.

This time, our defenders destroyed 3 tanks and 4 IFVs; also, 6 armored vehicles were… pic.twitter.com/03cdwFaPOv

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 18, 2024