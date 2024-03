Confusión en Valencia por la ubicación de los puntos para la inscripción y actualización en el Registro Electoral

Este lunes 18 de marzo iniciaron las jornadas de actualización e inscripción en el Registro Electoral (RE) que se mantendrán hasta el próximo 16 de abril, como parte del cronograma para la elección presidencial en Venezuela fijada para el 28 de julio.

El Consejo Nacional Electoral publicó el listado de los puntos fijos de las jornadas de Registro Electoral. En Carabobo, asignaron 17 puntos distribuidos en los 14 municipios.

Durante un recorrido realizado por lapatilla.com en horas de la mañana, se constató que en el municipio Naguanagua fue instalado el punto en la plaza Hugo Chávez del sector Bárbula, aunque en la lista oficial aparece identificado como Plaza Bárbula. Efectivos militares indicaron que el horario de atención es de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Las personas que permanecían en la cola eran adultos mayores, principalmente.

En el punto ubicado en la Oficina Regional (ORE) del CNE, sector Padre Alfonzo, parroquia San José, al norte de Valencia, se observó una larga fila en la que estaban jóvenes y adultos mayores.

El horario de atención en este punto es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía y de 1:00 de la tarde hasta las 4:00 de la tarde.

El funcionario encargado del punto indicó que no estaba autorizado para declarar a los medios de comunicación y dijo que desconocía la cantidad de máquinas funcionando en ese centro. Sin embargo, jóvenes que completaron el proceso señalaron que solo había una máquina electoral en el lugar.

El equipo reporteril solicitó hablar con el director del ORE en Carabobo, pero señalaron que no se encontraba en el lugar.

Desinformación

Según el listado oficial, el municipio Valencia cuenta con cuatro puntos de actualización e inscripción en el RE: Plaza Bolívar (Miguel Peña), Plaza Hugo Chávez (Miguel Peña), Plaza Mañonguito (San José) y la Oficina Regional CNE (San José).

No obstante, tanto jóvenes como adultos mayores se apostaron a las afueras del Liceo Pedro Gual, en Valencia, con el objetivo de hacer el trámite electoral.

El personal de la institución educativa manifestó que no tenían información sobre la instalación de un punto en el lugar, mientras que las personas en fila aseguraron que habían llegado al sitio por instrucciones del personal de la Oficina Regional del CNE, quienes les habrían indicado que unas máquinas serían instaladas en el liceo.

Roland Vegas llegó a las 6:00 de la mañana a la Oficina Regional del CNE con la intención de hacer cambio de residencia. Comentó que luego de un tiempo en la fila, un funcionario identificado del CNE le informó que en el Liceo Pedro Gual también se realizaría la jornada, por lo que decidió trasladarse hasta el lugar.

“Llegamos a la cola temprano y el muchacho del CNE nos dice que no, que tenemos que movernos para acá, para el Pedro Gual. Llegamos aquí y después vino alguien del liceo, diciéndonos que no, que no había ningún evento aquí. Volvimos a llegar otra vez al CNE y nos dijeron que sí era aquí la logística, que iban a poner las máquinas. Nos están mamando gallo porque nos sacan de la cola y nos vuelven a meter. Aquí habían más de 40 personas, nos tuvimos que ir otra vez al CNE, formamos un problema allá en la puerta y nos dijeron que sí nos iban a mandar la máquina”, relató Vegas.

Jóvenes descontentos

Una chica, quien iba a inscribirse en el RE, comentó que fue a la Oficina Regional del CNE y el funcionario que organizaba la fila, les indicó que podían acudir al Liceo Pedro Gual donde estaría funcionando un punto desde las 10:00 de la mañana. Sin embargo, pasadas las 11:00 de la mañana esto no se había cumplido.

“Son las 11:18 de la mañana. Fuimos al CNE para la inscripción, porque es la primera vez que nos vamos a inscribir en el CNE, y ya es la tercera vez que venimos a este punto (Pedro Gual). Nos mandaron de allá del CNE, para acá para el Pedro Gual y aquí nos dicen que es mentira, que acá no hay ningún centro de inscripción, ni nada por el estilo. Esto es jugar con el tiempo de las personas porque quien dispone de un solo día libre a la semana no puede estar toda la semana yendo y viniendo”, manifestó la joven, quien prefirió no dar su nombre.

A las afueras del liceo también estaban otros jóvenes que vivieron la misma situación. Agregaron que antes de acudir a la Oficina Regional y al Liceo Pedro Gual, recorrieron el sector Mañonguito porque en el listado oficial aparece que será instalado un punto en la “plaza Mañonguito”, pero los jóvenes indicaron que no lo encontraron.

Cerca del mediodía las personas que estaban en la fila en Liceo Pedro Gual comenzaron a retirarse. Algunos se devolvieron a la Oficina Regional, mientras que otros dijeron que acudirían al punto ubicado en el municipio Naguanagua.

Estos son los puntos de inscripción y actualización en el RE en Carabobo, publicados por el CNE:

Bejuma:

– Plaza El Rincón.

Carlos Arvelo:

– Plaza Bolívar de Güigüe.

Diego Ibarra:

– Plaza Bolívar Mariara.

Guacara:

– Plaza Alí Primera (Ciudad Alianza).

Montalbán:

– Plaza Bolívar de Montalbán.

Juan José Mora:

– Plaza Atanasio Girardot (Urama).

Puerto Cabello:

– Plaza Rómulo Gallegos (Fraternidad).

San Joaquín:

– Plaza Bolívar San Joaquín.

Valencia:

– Plaza Bolívar de Miguel Peña.

– ?Plaza Hugo Chávez (Miguel Peña).

– ?Plaza Mañonguito (San José).

– ?Oficina Regional CNE Sector Padre Alfonzo (San José).

Miranda:

– Plaza Bolívar de Miranda.

Los Guayos:

– Plaza Bolívar de Los Guayos.

Naguanagua:

– Plaza Bárbula.

San Diego:

– Plaza Colinas de San Diego.

Libertador:

– Plaza Bolívar de Tocuyito.