Cruda agresión contra buhonero venezolano que acabó en el hospital causó indignación en Lima (Video)

En el Centro de Lima, Perú, se registró un lamentable incidente donde fiscalizadores agredieron a un comerciante venezolano que terminó inconsciente, tendido en la vereda.

Derwin Enrique Segovia González, joven que se dedica la venta ambulatoria de ropa deportiva, fue la víctima de esta agresión. Él se contactó con Panamericana Televisión para dar una versión detallada de los hechos.

“El día lunes a eso de las 5 de la tarde llegó el camión de la Municipalidad de Lima. Yo recojo mi mercadería y corro hacia mi almacén. Estando ahí, llegando al almacén, me quitan mi mercadería. Sin embargo, no les bastó con eso, me agarran por detrás, me piden mi documento de identidad donde hasta donde yo tenía entendido ellos no pueden pedir documento de identidad porque no son policías”, declaró.

“Después me llevan hasta casi llegando a la avenida Grau y antes de meterme porque me meten un golpe acá en el pecho. No sé con qué, pero me meten un golpe en el pecho y antes de que me metieran el golpe en el pecho me dicen ‘Ya perdiste, ya ya ya perdiste, no te vamos a entregar nada'”, agregó.

