Las agencias retiran la foto de Kate Middleton con sus hijos porque aseguran que está manipulada

La Princesa de Gales publicaba este domingo en sus redes sociales una entrañable imagen en la que se la veía sonriente rodeada de sus tres hijos en aprovechando la celebración del Día de la Madre en el Reino Unido. Como era de esperar, y tras casi dos meses de ausencia de Kate Middleton de la vida pública tras someterse a una cirugía abdominal, los usuarios de las redes sociales escrutaron a conciencia la instantánea. Y muchos de ellos llegaron a la conclusión de la que imagen había sido manipulada con Photoshoop. Es por este motivo que las agencias de comunicación más importantes del mundo, Associated Press, Getty Images, Reuters y Agence France Presse, han retirado de sus servidores la imagen avisando de que había sido alterada respecto a la original.

Por larazon.es

Uno de los detalles que señalaban los usuarios de las redes sociales se centraba en la muñeca de la hija de la princesa, que aparece desplazada hacia un lado. Otros de los comentarios señalaban la ausencia del anillo de pedida de la princesa, una pieza de la que nunca se separa.

Y algunos avispados que seguramente posean unos conocimientos muy avanzados de la herramienta de edición de fotos han detallado con un completo croquis todos los aspectos extraños que contiene la imagen.

Somebody has pointed out all of the photoshop mistakes in Kate Middleton’s Mother’s Day photo.

What is the Royal Family trying to hide? ? pic.twitter.com/D9NKkw954J

— Cillian (@CilComLFC) March 10, 2024