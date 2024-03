El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 11 de marzo de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Con respecto a una situación específica has dicho muchas cosas, pero quedan otras tantas por decir. Cada uno de los involucrados tiene derecho a expresar su opinión y sacar sus propias conclusiones. Si estás convencido de que tu posición es la correcta, no te dejes convencer de lo contrario. Se firme y sigue adelante.

Tauro

Un paso para adelante y ninguno para atrás, porque para atrás ni para tomar impulso. Estás montado en este barco y sólo debes avanzar, por ti, por tu crecimiento, por ser fiel a ti mismo y porque no tienes otra opción. Eres una persona lo suficientemente fuerte como para llegar adonde te lo propongas. Creer en ti y en tus capacidades debe ser tu consigna de vida.

Géminis

Es principio de semana y ya estás cansado. El fin de semana fue intenso e hiciste tantas cosas que no descansaste lo suficiente. Ten presente Géminis que tú, más que otros signos, debes tomarte un tiempo, desconectarte y relajarte. Tu mente y tu cuerpo siempre están activos y si continúas con este ritmo, podrías desgastarte. Es Lunes, lo sabemos, pero por mucho que tengas que hacer, descansa.

Cáncer

Todo sale diferente a lo acordado y en un dos por tres tu mundo se pone de cabeza. Antes sabías que hacer, pero ahora, en medio de una crisis que no habías previsto, estás como perdido. Sabes qué hay otras opciones, pero estás tan bloqueado que no sabes cuál elegir. Cálmate y céntrate. Enfócate en la solución y no en el problema, y déjate fluir, tu intuición y tu sentido común te dirán adonde debes ir.

Leo

Hay tantas personas conflictivas en este mundo. Hoy podrías cruzarte con más de una de ellas y no es fácil, pero tú, de dejes que nada ni nadie te altere. Por allí dicen que no hay nada peor que el látigo de la indiferencia. No prestes atención y mucho menos te involucres. Hay batallas que no merecen la pena ser libradas. Tú vas más allá de eso.

Virgo

Hoy debes permanecer más centrado que nunca. Has esperado tanto tiempo por este momento, que por un impulso, no puedes tirar todo por la borda. No es justo ni es parte de ti. Eres la persona más coherente del mundo y aunque estes impactado debes continuar tal cual vas. Puede que tengas que asumir una actitud un poco fría y distante, pero si es tu única opción, manos a la obra.

Libra

Durante días, sino semanas has pospuesto tus planes. Un día tienes una excusa, y otro surge una nueva. Siempre hay un “porqué” que justifique tu procrastinación, actitud que refleja tus miedos y tu incapacidad para comprometerte, pero esta semana debe ser diferente. Sacúdete la flojera, los pensamientos negativos y la comodidad de estar en donde estás. El mundo gira y debes moverte con el.

Escorpio

Hoy tienes oportunidad de demostrar cuán astuto eres. Se presenta una crisis y creas un plan para salir de ella, con éxito, porque no estás dispuesto a perder terreno por un obstáculo y menos por este, que es menos grave de lo que parece. Puede que necesites hacer más de lo que tenías previsto y soltar algunas cosas para la que no estabas preparado, pero es lo qué hay. Deja atrás sin apegos, ya vendrán cosas mejores.

Sagitario

Tu vida social está más activa. Vas para acá y para allá con una energía típica de ti. Estás feliz, satisfecho con tu vida y aunque sientes que hacen falta ciertos detalles, estás claro de que ni son indispensables para sentirte pleno. Agradeces lo que tienes y te propones integrarte aún más a grupos de personas que te ayuden a crecer. Diversión y ascenso personal a la vez. Nada mal Sagitario, verdad?

Capricornio

De toda la vida has detestado las mentiras, pero aún así eres fiel defensor de algunas: las tuyas. No es que seas un mentiroso patológico que va por la vida inventando historias para lograr lo que quiere, pero si lo tienes que hacer, lo haces. Puedes manejar la situación a tu antojo y hacer que otros te apoyen, tu juego no es del todo limpio, pero tampoco perjudica a nadie.

Acuario

Te preocupas por todo y por todos. Eres como un ángel salvador que dice y actúa en el momento justo y trae paz adonde se necesita.

Eres empático, asertivo, coherente y colaborador. No te amilanas ante nadie, pero como conoces de límites, respetas los de los demás. Sabes exactamente hasta adonde llegar. Hoy usas tus habilidades para ayudar a un ser querido.

Piscis

Si bien es cierto que eres profundamente intuitivo y que tienes una habilidad innata de predecir lo que sucederá, también es cierto que te preocupas en exceso y te haces películas mentales que no son. ¿Cuantas de las cosas que te temías que sucederían la semana pasada, sucedieron? Posiblemente algunas, pero es más que seguro que otras tantas no. La preocupación en lugar de ayudar, te roba la paz. A partir de hoy aleja la preocupación.