Ansiosa espera: Los 16 largos meses de una familia venezolana para conseguir el parole humanitario en EEUU

Hoy en día es mucha la incertidumbre sobre el funcionamiento del parole humanitario que aprobó en enero pasado la administración de Joe Biden. Sin embrago, diariamente existen muestras concretas de que el programa no se detiene y a pesar de los contratiempos que pueda tener si es fiable y no hay que perder la fe.

Una familia venezolana logró obtener la aprobación del parole humanitario después de 16 meses de ansiosa espera, según informó el periodista Daniel Benítez en su canal de YouTube a petición de la propia familia. Benítez comenta que el patrocinador de los venezolanos aplicó a pocos días de ponerse en vigor el programa para ese país en noviembre de 2022.

Venezuela fue el primero en introducirse en el programa a finales de 2022, luego le siguieron los nacionales de Cuba, Haití y Nicaragua los cuales entre todos se reparten las 30.000 visas mensuales que se procesan por los agentes de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Este proceso ofrece una seguridad absoluta para que los nacionales de estos cuatro países viajen al país norteño en busca de mejores condiciones que sus países de origen. El proceso se inicia con la aprobación de un patrocinador que debe cumplir ciertos requerimientos tales como capacidad financiera para cubrir los gastos necesario para el beneficiario en la nación norteña.

Seguidamente se aprueba el permiso de viaje de cada integrante de la familia que aplicó y cuando arriba a territorio estadounidense un agente oficializa en el pasaporte de la persona el parole humanitario por el cual entró al país. En el caso de esta familia venezolana ya pasaron parte del proceso, actualmente pasan por el proceso de la cuenta CBP y esperan el permiso de viaje para partir.

El reportero comenta en su canal que la familia refirió que las personas no pierdan la esperanza. “Esto me lo enviaron como un recordatorio, me dijeron así mismo en el mensaje: ‘Daniel, para que se los leas a tus seguidores, para que no pierdan la esperanza. Estábamos aguardando por el parole por esta aprobación desde noviembre del 2022. Mi patrocinador acaba de conocer que fue aprobado en este mes de marzo”, dijo en el audiovisual.

Daniel anunció también que otras familias venezolanas recibieron su aprobación y aclaró que hay que tener paciencia y no perder la esperanza mientras este programa siga funcionando. En el video hizo énfasis a informarse bien pues circula una información errónea que afirman que el Departamento de Seguridad Nacional aprobó que cientos de migrantes viajen de forma secreta directamente a los aeropuertos de Estados Unidos.

“Esta información no es real, ya que no hay nada secreto en el programa de Parole Humanitario ni en el programa de Reunificación Familiar, ambos aprobados por el gobierno de Estados Unidos. Si se recibe la aprobación del gobierno, no hay nada ilegal en eso”, aclaró el reportero cubano.

