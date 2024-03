Ryan Gosling protagonizó el momento de la noche en los Óscar al interpretar “I’m just Ken” (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ryan Gosling es uno de los grandes protagonistas de la 96ª edición de los Premios Óscar. No solo por estar nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su interpretación en la película Barbie de Greta Gerwig, sino también por protagonizar una de las actuaciones estelares de la noche. En concreto, el intérprete se ha subido al escenario del teatro Dolby de Los Ángeles para interpretar I’m just Ken. Su actuación ha sido memorable.

Por: El Confidencial

I’m just Ken es uno de los temas nominados a Mejor Canción Original. Sin embargo, no es el único tema de la película Barbie que opta a la estatuilla. La otra es What I Was Made For?, que parte como la principal candidata. No hay que olvidar que el tema interpretado por Billie Ellish ya logró hacerse con el Globo de Oro en la misma categoría.

Sin duda, la actuación del actor de origen canadiense es uno de los momentos de la gala que más están dando que hablar, ya que ha sacado al escenario a Margot Robbie y a la directora de la película, Greta Gerwing; tras todas las críticas recibidas por la ausencia de Margot Robbie en las nominaciones. Al fin y al cabo, era de los más esperados desde que la revista Variety confirmase que interpretaría I’m just Ken en directo apenas una semana antes de celebrarse la ceremonia.

Slash joins Ryan Gosling during his performance of "I'm Just Ken" at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/fPAFwiCQuI — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

