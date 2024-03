María Antonieta de las Nieves anuncia que dejará de interpretar a “La Chilindrina”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

María Antonieta de las Nieves anunció que tiene programados sus últimas presentaciones arriba de los escenarios, ya sea como La Chilindrina o con cualquier otro personaje, pues ya tiene su programado su retiro y será en los próximos meses.

En una entrevista, la actriz compartió que ya no quiere seguir interpretando el mismo personaje, pues piensa que está en una edad -74 años- en la que ya no debería seguir con en la actuación, pues no quiere “dar lástima”.

“Sí y te voy a decir por qué: espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, por lo que ‘Los huevos de mi madre’ sí va a ser lo último”, dijo María Antonieta al medio El Colombiano.

Cabe recordar que la primera vez que María Antonieta interpretó a La Chilindrina fue cuando tenía 21 años y, en comparación de su edad actual, dijo que ya no tiene la misma energía para seguir encarnando el mismo personaje, con su característico humor, así que tomó la decisión de finalmente dejarlo.

“Así quisiera seguir haciendo a La Chilindrina, no lo iba a hacer con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y de las coreografías”, compartió en la entrevista.

Mencionó que para ella es algo lamentable porque siente que su personaje la hace volver a ser una niña, pero sabe que la energía no es la misma. Dijo: “Para mí no fue un reto representar a la misma niña mientras pasaron los años porque me transformo cuando uso su ropa”.

Más detalles en INFOBAE