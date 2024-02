VIDEO: Decenas de migrantes son liberados en San Diego horas antes de que Newsom se reúna con Biden

Las cámaras de Fox News estaban en el sector de San Diego el viernes y capturaron una liberación masiva de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza mientras enfrentan un aumento en el número de personas en el concurrido sector fronterizo justo cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, se reunirá con el presidente Biden en la Casa Blanca.

El autobús de la Patrulla Fronteriza liberó a aproximadamente 200 migrantes en las calles de San Ysidro, donde luego fueron entregados a una organización no gubernamental para que los ayudara. Desde allí se dirigirán a su destino final. A Fox le dijeron que el autobús privado los llevaría al aeropuerto local.

Entre los inmigrantes había personas de la India, Senegal, China, República Dominicana y Ecuador. Sus destinos finales incluyeron Atlanta, Nueva York, Chicago y Nueva Jersey. Las ciudades y estados de todo el país se han visto abrumados por el aumento de inmigrantes y sus líderes han pedido ayuda adicional al gobierno federal.

