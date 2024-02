Batalla legal por los originales de las letras de “Hotel California”, el icónico álbum de The Eagles

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Este miércoles se celebró en Nueva York un juicio penal por la posesión de las letras manuscritas de Hotel California y otros hits de los Eagles. Tres hombres fueron acusados de conspirar para impedir que el cofundador y compositor del grupo, Don Henley, recupere documentos supuestamente mal habidos. El juicio se refiere a unas 100 páginas de borradores con las letras de las canciones del álbum Hotel California, publicado en 1976 y el tercero más vendido de la historia en Estados Unidos.

Jennifer Peltz

El marchand de libros raros Glenn Horowitz, el conservador del Salón de la Fama del Rock and Roll Craig Inciardi y el vendedor de recuerdos Edward Kosinski se enfrentan a cargos que incluyen conspiración para poseer propiedad robada. “Los acusados no eran hombres de negocios que actuaban de buena fe, sino delincuentes”, dijo el fiscal del distrito de Manhattan, Nicholas Penfold, en su declaración inicial. Dijo que “engañaron y manipularon para intentar frustrar” los esfuerzos de Henley por recuperar unos manuscritos que le pertenecían por derecho.

Los acusados, muy conocidos en el mundo del coleccionismo, se han declarado inocentes. Sus abogados han dicho que el caso “alega criminalidad donde no la hay y empaña injustamente la reputación de profesionales muy respetados”.

Los documentos incluyen letras en desarrollo para las canciones “Life in the Fast Lane”, “New Kid in Town” y, por supuesto, ”Hotel California”, la misteriosa historia musical de más de seis minutos de duración sobre los tejemanejes de un lugar acogedor, decadente pero oscuro en última instancia, donde “puedes marcharte cuando quieras, pero nunca puedes irte”.

Aunque algunos la tachen de artefacto sobreexpuesto de los años 70, la canción ganadora de un Grammy sigue siendo una apuesta ganadora en las radios de rock clásico y en muchas playlists de millones de personas. La empresa de datos de entretenimiento Luminate contabilizó más de 220 millones de streams y 136.000 reproducciones radiofónicas de ”Hotel California” en Estados Unidos durante 2023.

El caso se presentó en 2022, una década después de que algunas de las páginas empezaran a salir a subasta y Henley se diera cuenta. El músico compró parte del material por 8.500 dólares, pero también denunció el robo de los documentos, según consta en los registros judiciales. En aquel momento, las letras de las canciones estaban en manos de Kosinski e Inciardi, que se las habían comprado a Horowitz. Éste se las había comprado en 2005 a Ed Sanders, escritor y figura de la contracultura de los años 60 que trabajó con los Eagles en una biografía de la banda que se archivó a principios de los ochenta. Sanders, que también cofundó el grupo de rock vanguardista The Fugs, no está imputado en el caso y no ha respondido a un mensaje telefónico en busca de comentarios al respecto.

Sanders dijo a Horowitz en 2005 que el asistente de Henley le había enviado por correo todos los documentos que quería para la biografía, aunque al escritor le preocupaba que Henley “pudiera molestarse” si se vendían, según los correos electrónicos relatados en la acusación. Pero los fiscales de Manhattan afirman que, en cuanto los abogados de Henley comenzaron a hacer preguntas, Horowitz, Inciardi y Kosinski maniobraron para conseguir y difundir un historial de propiedad legalmente viable para los manuscritos.

