Iván Simonovis: Lo último que se me dijo es que el teniente Ronald Ojeda estaría ya en Venezuela

Durante la jornada de este miércoles se dio a conocer la denuncia de Ronald Ojeda Moreno, un teniente venezolano en retiro que habría sido secuestrado desde su domicilio en la comuna de Independencia.

Según la denuncia por redes sociales de Iván Simonovis, los hechos habrían ocurrido cuando agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana se infiltraron en territorio chileno, ingresaron a su departamento en Santiago haciéndose pasar por funcionarios de migración y lo secuestraron.

Ante esto, el excomisionado especial de seguridad de Venezuela aseguró en Canal 24 Horas que “el teniente estaría en Venezuela”, según información que le brindó “directamente los familiares”.

“Lo último que se me dijo es que el teniente estaría ya en Venezuela. Es algo que no puedo asegurar, pero un compañero de él me dijo que los familiares le acaban de informar eso”, comentó Simonovis.

