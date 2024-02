Trabajadores de Corpoelec laboran en pésimas condiciones mientras que el servicio eléctrico empeora en Falcón

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

El servicio eléctrico en Falcón desmejora cada vez más y es que hay muchas comunidades con fallas diarias, otras que incluso no tienen transformadores y, por ende, carecen del servicio eléctrico.

Irene Revilla // Corresponsalía lapatilla.com

Starlin Bracho, secretario general del sindicato eléctrico del estado Falcón, informó que la empresa del Estado está “en el piso”. No se ejecutan mantenimientos preventivos y medianamente se atienden algunas averías denunciadas por las comunidades, ya que no cuentan con implementos de trabajo y movilización ni tampoco insumos para cambiar piezas dañadas.

Detalló que el sistema de distribución es una muestra del deterioro de la infraestructura, y es que si se revisan los centros de atención de reclamos en todos los municipios de Falcón, unos están peores que otros, pero ninguno está en buenas condiciones.

Por ejemplo, en Coro, que es la capital de Falcón, no cuentan con vehículos para atender las averías. “Se han quemado infinidades de transformadores y hay muchas comunidades sin servicio. La gente se queja y denuncia que pasan hasta 24 y 48 horas sin servicio eléctrico, pero no hay capacidad de respuesta, porque aunque los trabajadores están, no hay vehículos ni insumos para atender las solicitudes”.

Recordó que en la capital falconiana había hasta cuatro vehículos por guardia, mientras que para la zona de los municipios Zamora y Colina había dos unidades. “No hay carro de Corpoelec en esas zonas. Las mismas comunidades son las que se han sumado a resolver sus problemas, son ellos los que se suben en los postes y han tenido que aprender de manera empírica, no tienen ninguna formación y esto genera accidentes”.

Sin insumos ni recursos

Dijo que en el caso de la transmisión, las subestaciones están abandonadas, no cuentan ni con un radio, los técnicos no tienen sus equipos de trabajo ni uniformes. “Los trabajadores corren un alto riesgo al momento que hacen su trabajo. El departamento de línea de transmisión no cuenta con los vehículos para realizar mantenimientos, solo se atiende cuando hay una falla y no es que están preparando, están parapeteando con lo que hay”.

También denunció que hay un déficit de generación eléctrica en Falcón, ya que cuando cae la planta termoeléctrica Josefa Camejo, la Península de Paraguaná queda a oscuras porque la planta de Las Margaritas no está produciendo nada. Igual está planta Coro.

Por otro lado, los trabajadores y jubilados de Corpoelec atraviesan una situación crítica, pues lo que cobran en una semana rondan entre 40 y 80 bolívares. “Es una situación deplorable, han venido bonificando dejando de un lado las prestaciones sociales, el bono de fin de año, vacaciones, entre otros. Dinero que usaban para mejorar sus condiciones de vida”.

Las instalaciones administrativas han quedado a la buena de Dios. Por ejemplo, en la sede del distrito Tucacas se robaron todo y los trabajadores no tienen un puesto de trabajo. Así mismo está en el municipio Federación y Bolívar, donde además no hay vehículos y los trabajadores piden cola para cumplir o llegar a una comunidad.

Los trabajadores y jubilados se han sumado a las protestas nacionales para pedir al Ejecutivo Nacional mejores salarios y beneficios para los que laboran en el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, sus peticiones no han sido escuchadas.