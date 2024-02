Revelan video de Messi donde explica por qué no jugó en Hong Kong durante la gira del Inter Miami por Asia

Posteado en: Deportes, Titulares

Durante la gira de pretemporada del Inter Miami en la que cruzaron el planeta entero, la polémica se generó en un amistoso específico: la victoria 4-1 sobre el combinado de Hong Kong. En dicho encuentro fue el único de la preparación de Las Garzas en las que Lionel Messi no sumó ni un minuto de juego y levantó el enojo de aquellos que pagaron su entrada para ver al mejor futbolista del mundo.

Con el tiempo se descubrió que la Pulga arrastraba una lesión y en las últimas horas se filtró un video del rosarino explicando sus razones de por qué se ausentó del duelo frente a un combinado de la liga honkonesa. “He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong y por eso es preferible hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas. Como todos saben siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que dijeron que no había querido jugar por temas políticos y muchas de esas cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido como tantas otra veces a China”, arrancó el futbolista en un simple video que apareció en la red social Weibo.

Y añadió al respecto: “Desde que empecé mi carrera tengo una relación muy cercana y muy linda con China. He hecho muchísimas cosas con China como entrevistas, juegos y eventos. Muchísimos partidos que me tocó jugar con el Barcelona y la Selección. Es tan simple como dije en la conferencia de prensa que hice: tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido que jugué en Arabia lo sentí y en el segundo intenté jugar un rato pero empeoró. Intenté el día anterior entrenar y hacer un esfuerzo por toda la gente que había. Hice lo que pude y estuve en la clínica con todos los chicos que había”.

Para cerrar, volvió a aclarar la razón que le impidió jugar y por qué estuvo frente al Vissel Kobe. “No podía jugar. Sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días, me comencé a sentir un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente para todo lo que se viene ahora. Creía que era importante volver a repetirlo por lo que se está hablando y mandarle un saludo a toda la gente de China que siempre me trataron tan bien. Espero que nos podamos volver a ver pronto”, concluyó Lionel.

???? La explicación de Lionel Messi por su ausencia en el amistoso en Hong Kong, en la gira con Inter Miami.

