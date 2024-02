Jennifer Lopez reveló escandalosos detalles sexuales de Ben Affleck en una canción de su más reciente álbum

Posteado en: Titulares

Jennifer Lopez ha decidido abrir las puertas a los detalles más íntimos de su matrimonio con Ben Affleck a través de su música, específicamente en una de las canciones de su nuevo álbum, This Is Me… Now. La canción titulada Greatest Love Story Never Told presenta letras sugestivas y explícitas sobre su vida sexual en pareja, rompiendo cualquier tabú sobre compartir demasiada información personal.

Por Infobae

“Es en tu cuerpo, viniendo sobre mí, deslizándose dentro de mí/La manera que lo monto, los cuerpos alineados, mira nuestra sincronía/Te olvidas del mundo cuando estamos solos”, canta Lopez en esta pieza que ha generado todo tipo de comentarios.

La intimidad de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido tema de conversación desde que se hizo público el acuerdo prenupcial que la pareja firmó en 2022. Entre varias cláusulas que protegen las grandes fortunas que ambas partes amasan, se destacó una donde ambos se comprometen a tener relaciones sexuales al menos cuatro veces a la semana. Esto causó un gran escándalo en redes, sobre todo cuando pocas semanas más tarde se vio a Ben Affleck con un semblante de agotamiento que habría señalado que estaba cumpliendo su acuerdo tan bien como le era posible.

A pesar de sus letras atrevidas, la canción no se centra únicamente en el aspecto erótico de su relación: también habla del destino y de cómo fue posible que siguieran amándose después de tantos años separados, reiterando que se trata de “la más grande historia de amor jamás contada”.

“Es como si el tiempo se hubiera congelado/Viviendo en la historia de amor más grande jamás contada/Nunca lo dejaste ir y nunca se lo dijiste a nadie/Podríamos haber sido la mayor historia de amor jamás contada”, dice JLo en el coro de la canción.

Ben Affleck no solo ha sido una importante fuente de inspiración para este álbum, sino que también ha colaborado directamente en él, aportando coros en la canción Not Going Anywhere, donde figura acreditado oficialmente. Esto marca un nuevo capítulo en su relación que, tras finalizar en los inicios de los 2000, se reanudó en 2021.

