Expreso de El Helicoide alerta sobre las condiciones del centro tras detención de Rocío San Miguel

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Víctor Navarro, ex detenido de El Helicoide alerta sobre las condiciones del centro tras detención de la abogada y activista Rocío San Miguel, “no podemos decir que no se le está aplicando tortura, porque a ella se le traslado a un centro de tortura, no sabemos en las condiciones que está”.

“En El Helicoide las mujeres son violadas. En El Helicoide hay violencia de género. En El Helicoide los hombres le pegan a las mujeres. Esa es la condición en la que está ahí. En El Helicoide a los hombres se les pone corriente en los testículos. En El Helicoide a mi me pusieron una pistola en la boca, cargada, desbloqueada; me pusieron de rodilla y me dijeron que jurará que le tenía miedo y le pidiera perdón al oficial”, relató el Navarro.

“Hoy Rocío San Miguel está en un centro de tortura y nosotros no sabemos bajo qué condición está Roció San Miguel”, recalcó.

Con información de NTN24