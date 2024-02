Real Madrid ya entregó su oferta a Kylian Mbappé: los detalles del negocio galáctico

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El reconocido periodista italiano Fabrizio Romano ha revelado que el Real Madrid ha presentado una oferta de contrato a Kylian Mbappé, cuyo salario fijo propuesto es significativamente menor que la oferta del verano de 2022 y también inferior al salario actual del jugador en el Paris Saint-Germain (PSG).

lapatilla.com

El comunicador ha comentado que el Real Madrid busca incorporar a Mbappé bajo sus propias condiciones, después de varios años de especulación sobre su posible fichaje.

Mbappé recibió un contrato histórico en el PSG, con un salario fijo de 630 millones de euros en tres temporadas, sumando 80 millones en 2024 y otros 90 millones si permaneciera en el club hasta 2025. Sin embargo, estas cifras son inviables para el Real Madrid, que ha estado interesado en el jugador desde 2017.

??? Real Madrid fixed salary proposal for Kylian Mbappé is way lower than the one made in summer 2022 — and also lower than current salary.

Real want Mbappé to join the club at their conditions after spending years on this saga.

Contract proposal, already in Kylian’s hands. pic.twitter.com/HgAL3BxclJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024