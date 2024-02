La expulsaron del avión por ir demasiado al baño y explotó contra la aerolínea

Una pasajera tuvo una experiencia de pesadilla en la previa de un vuelo a Canadá. Según contó la propia protagonista en un hilo de X, ella tenía todas las intenciones de viajar, pero la aerolínea lo impidió por sus inconvenientes en el baño.

Por: Clarín

El viernes, antes del despegue, Joanna Chiu no se sentía nada bien del estómago, por lo que tuvo que usar “excesivamente” el baño del avión durante los minutos previos a que el vuelo partiera desde México hacia su país de residencia.

Alarmados por la situación, el personal de la aerolínea canadiense WestJet la habría expulsado del vuelo.

“Me acaban de expulsar de un vuelo de @WestJet desde México porque tenía malestar estomacal e iba demasiado al baño antes del despegue. No hay promesa de hotel o cambio de reserva de vuelo. Tenía medicamentos y estaba mejorando”, acusó Joanna, y agregó: “Si estás enfermo antes de un vuelo, espera…”.

Just got kicked off a @WestJet flight from Mexico because I had an upset stomach and was going to the washroom too much before takeoff. No promise of a hotel or rebooked flight. I had meds and was on the mend. Some customer service.

If you’re sick before a flight, hold it in…

— Joanna Chiu (@joannachiu) February 10, 2024