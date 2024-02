¡Astro por siempre! José Altuve extenderá su contrato con Houston por cinco años

Los Astros de Houston acordaron este martes la extensión el contrato del venezolano José Altuve por los próximos cinco años, a cambio de 125 millones de dólares.

lapatilla.com

De acuerdo a un reporte del periodista Jeff Passan en su cuenta de X, el criollo estaba asimilando lo que iba a ser su paso por la agencia libre, pero se mantendrá con el equipo que debutó en Grandes Ligas en 2011.

Second baseman Jose Altuve and the Houston Astros are in agreement on a five-year, $125 million contract extension, sources tell ESPN. Altuve was set to hit free agency after this season but will remain with the team for which he has played since his debut in 2011.

— Jeff Passan (@JeffPassan) February 6, 2024