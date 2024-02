Aleska Génesis contó cómo nació su relación con Nicky Jam (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La modelo venezolana Aleska Génesis ha generado controversia al revelar en “La Casa de los Famosos 4” cómo comenzó su relación con el reguetonero puertorriqueño Nicky Jam.

La modelo relató que Nicky Jam le escribió mientras ella tenía una relación con el empresario Miguel Mawad. Sin embargo, en ese momento no tuvieron ningún tipo de acercamiento.

Tiempo después, ella había peleado con Mawad y viajó a San Francisco. Estando en esa ciudad, Nicky le escribió preguntándole si aún seguía con su novio. Ella le respondió que estaban peleados y Nicky Jam tomó la decisión de volar de Miami a San Francisco para conocerla.

“Yo conocí a Nicky, pero yo no tenía nada con él cuando estaba con Miguel. Entonces yo me fui a San Francisco y me escribe Nicky preguntándome si estaba con mi novio y le dije que no, que me había peleado con él. Yo terminé con él (Mawad) y empecé mi relación con Nicky”, dijo Aleska.