Daniel Noboa dice que no reconocerá los resultado de las próximas elecciones en Venezuela

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este martes que no reconocerá el resultado de los próximos comicios en Venezuela, que aún no tienen fecha definida, “ya que no han sido elecciones libres”.

“No estamos de acuerdo, en lo absoluto (…), de que no haya elecciones libres en Venezuela, pero en este momento no es que no reconocemos el Gobierno de (Nicolás) Maduro”, dijo en una entrevista con la televisión Ecuavisa.

El gobernante recalcó que no reconocerán el resultado de las próximas elecciones, “ya que no han sido elecciones libres”.

El pasado sábado, el Gobierno de Ecuador rechazó la inhabilitación política decidida el viernes por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra la candidata presidencial opositora María Corina Machado.

“Ecuador rechaza la confirmación del Tribunal Supremo de Venezuela de inhabilitar, por 15 años, para ejercer funciones públicas, a la señora María Corina Machado, líder de la oposición y ganadora de las elecciones primarias de octubre de 2023”, afirmó el sábado la Cancillería ecuatoriana en su cuenta de la red X.

Agregó que esa “decisión es contraria al espíritu de los acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones democráticas y transparentes en Venezuela”.

De su lado, el Gobierno venezolano ha asegurado que el caso de Machado es “cosa juzgada”, pero también ha afirmado que se mantendrá en la mesa de diálogo con la oposición, que lo acusa de haber violado los acuerdos suscritos en Barbados en octubre pasado.

Desestima ofrecimiento

El pasado martes, Noboa desestimó el ofrecimiento que le realizó días atrás Maduro para que buscara cooperación en materia de seguridad de Venezuela en lugar de la asistencia que le brinda Estados Unidos.

“Gracias, pero no, gracias. Esa es mi respuesta. Tengo suficientes peleas aquí en este país como para ir ganando peleas adicionales. Simplemente, no. Muchas gracias”, dijo Noboa.

El mandatario ecuatoriano respondió así al consejo que le dio su homólogo venezolano en su última presentación ante la Asamblea Nacional (Parlamento) de aprender de las experiencias de Venezuela contra las bandas criminales.

“Presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquennos a nosotros, no al Comando Sur. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo y colonialismo”, aseveró Maduro.

La semana pasada visitó Ecuador una delegación de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para coordinar la ayuda que la Administración del presidente Joe Biden dará al país suramericano para enfrentar el “conflicto armado interno”, que ha declarado contra el crimen organizado.

La comitiva estadounidense estuvo liderada por el asesor presidencial para las Américas, Christopher Dodd, y la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson.

Noboa afirmó que el apoyo de Estados Unidos para enfrentar esta “guerra” declarada a las bandas criminales se centrará en equipamiento, entrenamiento, inteligencia, protección de puertos y fronteras e identificar las fuentes de financiamiento de estos grupos ‘narcoterroristas'”. EFE