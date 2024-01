Anciano celebró su cumpleaños 107 y reveló la clave para su larga vida

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Leonard Howes es un británico que en los últimos días se ha vuelto noticia en su país, ya que recientemente se convirtió en el duodécimo hombre más longevo de todo Gran Bretaña, tras celebrar su cumpleaños 107.

Por: El Diario NY

Howes, quien nació en 1916, combatió en la I Guerra Mundial, ha recibido un par de tarjetas de cumpleaños por parte del Palacio de Buckingham, ha compartido con todos lo que para él, es su “secreto” de haber llegado a dicha edad, mismo que tiene que ver con 3 alimentos que ha consumido a lo largo de su vida.

“Le atribuye su longevidad a comer Shredded Wheat (trigo triturado) con leche entera y mucha azúcar desde que tiene uso de razón”, comentó Carol Howes, una de sus nueras.

We hope Britain's twelfth oldest man, Leonard John Howes, had a fantastic 107th birthday!???

Leonard has lived through two world wars, serving in WW2 and in the Royal Corp of Signals as an electrical engineer.

Source: ITV News pic.twitter.com/NrSZJBRezr

— Veterans’ Foundation (@VeteransFdn) October 18, 2023