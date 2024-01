El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 23 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Entre más claro estés con tus metas laborales o profesionales más fácil será tomar decisiones. Estás a punto de definir algo que marcará gran parte del próximo año, tomas un nuevo rumbo, te rodeas de personas con conocimientos sobre el tema y unen fuerzas para alcanzar el éxito.

Tauro

Ten detalles especiales con tus seres queridos, algo que demuestre la calidad de tu amor. No tiene que ser nada demasiado costoso, porque la intención es lo que cuenta. El día es propicio para estar presente y conectar, comunicarse desde la paz y los sentimientos verdaderos.

Géminis

Si asumes una actitud equivocada, tal vez altiva y autosuficiente podrías retroceder todo lo que has avanzado. Has hecho mucho por llegar a este punto y ahora que estás tan cerca de la meta no puedes arruinar con los pies lo que hiciste con las manos. Siempre con una sonrisa por delante.

Cáncer

Si sientes que eres el único que das en alguna relación, ya sea de pareja, amistad o de trabajo estás en el lugar y con la persona equivocada. Dar y recibir debe ser equilibrado, un esfuerzo en la misma medida porque si solo das tú en algún momento la cuerda se romperá. No aceptes ni un poco menos de lo que mereces. Si no pones un freno ¿quien lo hará por ti?

Leo

No te aferres, ni pretendas controlar todo. A veces hay que permitir que las cosas sucedan, porque quizá lo que viene es mejor para ti de lo que haz planeado. Hoy un hecho repentino podría impactar tu vida y como consecuencia hacer que cambies el rumbo, y aún cuando sea un cambio pequeño, a la larga será significativo.

Virgo

Si te sientes apático es porque algo no funciona para ti. Quizá tus pensamientos generan esa falta de emoción y como consecuencia no entras en acción. No necesitas estar motivado, sino tener disciplina, hacer las cosas porque las tienes que hacer. Realizar una acción con frecuencia se convierte en un hábito y tener hábitos saludables te conducen a tener una vida mejor.

Libra

Dejas atrás el estancamiento. Haz retrasado tus planes, pero ahora que estás decidido, te pones las pilas y ves resultados inmediatos. Avanzas a pasos agigantados e involucras a otros en tu crecimiento. Brillas y permites que otros brillen, pero no todo será color de rosa y aunque algunas cosas se darán inmediatamente, otras se harán esperar.

Escorpio

Sufres una pequeña desilusión ,pero no permites que los malos sentimientos se apoderen de ti. Te das cuenta quien funciona y quien no en tu vida y actúas en base a ese descubrimiento. Ahora tu tarea es crear un nuevo grupo laboral con quien coincidas más. O trabajan a tu ritmo o sueltas, así de simple.

Sagitario

Tu vida sentimental está un poco dormida. Puede que no estés haciendo lo suficiente, simplemente dejas que el tiempo pase y los sentimientos se apagan. La buena noticia es que aún hay algo real entre ustedes y puedes recuperar la conexión que se ha perdido. Tendrás que trabajar el doble, pero se puede lograr.

Capricornio

Tienes ideas brillantes que puedes implementar en un futuro cercano. Da un paso a la vez, poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Puedes abarcar varias cosas a la vez y delegar otras, por supuesto, siempre y cuando supervises cada detalle, porque el más mínimo error podría tirar por la borda lo que haz logrado.

Acuario

Una persona muy allegada a ti será tu mayor impulso. Te ayudará, a través de consejos valiosos, a abrir los ojos y ver las cosas tal cual son. Ahora, que te has quitado la venda de los ojos puedes tomar nuevas decisiones, nadie dice que será fácil, pero es lo único qué hay. Nueva realidad, nuevos caminos por transitar.

Piscis

Hoy la familia y los amigos lo representan todo. Tus seres queridos te dan la fuerza y el impulso que necesitas. Refúgiate en su amor, pero sobretodo hazlo en tu buen humor. Si te tomes la vida un poco más a la ligera, todo será mucho más fácil de lo que parece.