La única ciudad en el mundo ubicada en EEUU en la que se puede “cazar dinosaurios”

Si bien es cierto que los dinosaurios se extinguieron hace más de 60 millones de años, según la paleontología, al parecer, un pueblo de Utah, en Estados Unidos “no pensaba igual en los años 50”.

Por El Tiempo

En Vernal, la capital del condado de Uintah, existen rezagos de unas licencias que le da via libre a sus habitantes para supuestamente “cazar dinosaurios” como los triceratops y los tiranosáuridos que son ejemplares de los que se tiene certeza, habitaron en esta parte del mundo.

La distribución de estos permisos impresos en papel pergamino inició en 1951, por orden del miembro de la Cámara de Comercio de Vernal, Tenney T. Johnson como un complemento turístico para los visitantes de la ciudad, reconocida por por varios de sus hallazgos fósiles.

Esta se entregaba junto a una hoja anexa en la que se les daba la bienvenida a los turistas y acto seguido se detallaba las atracciones para visitar en Vernal. Entre ellos, la Casa de Campo de Historia Natural de Utah, que hoy se conoce como museo, y el Monumento Nacional de Dinosaurios, según el ‘Confidencial’.

Este último atractivo cubre más de 800 kilómetros cuadrados, extendiéndose desde el estado de Utah hasta Colorado, desde que un hombre llamado Earl Douglas encontró huesos de dinosaurio en 1909 mientras buscaba fósiles para un museo, lo que convirtió a Vernal en uno de los epicentros de la investigación paleontológica mundial.

Rummaging through some old junk at work and found this rather old license to hunt (presumably non-avian) dinosaurs and pterosaurs in Utah. I wonder if this is really how they became extinct? ? pic.twitter.com/2tNezUBqiS

— Dr David Gold (@davidgoldgeo) May 8, 2019