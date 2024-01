Sony Pictures confirmó película de videojuego de terror de PlayStation 4

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En un reciente anuncio que sigue los pasos del aclamado éxito de la adaptación de la exitosa serie de HBO, The Last Of Us, se ha confirmado que el thriller de horror interactivo Until Dawn dará el salto a la gran pantalla.

Por Infobae

Este videojuego, considerado por muchos como uno de los más aterradores de la última década, fue lanzado en 2015 para la consola PlayStation 4 y se centra en la experiencia de ocho amigos atrapados en un remoto refugio de montaña, enfrentándose a peligros desconocidos.

El anuncio revela que David F. Sandberg, conocido por su experiencia en el género de terror con películas como Cuando las luces se apagan (Lights Out – 2016) y Annabelle 2: la creación (Annabelle: Creation – 2017), asumirá la dirección de esta adaptación. Acompañando a Sandberg estará Gary Dauberman (La monja), quien será el responsable de la historia del largometraje. Sandberg, sin embargo, recientemente se destacó en la secuela de Shazam para DC, un proyecto que lo alejó temporalmente del género que lo ha caracterizado.

