“Influencer” se sometió a una cirugía de alargamiento de piernas y ahora vive tormentosa recuperación

Yefesron Cossio, un colombiano de 29 años, que pasó por el quirófano hace cuatro meses para pasar del 1.76 metros de altura a 1.82 a través de una traumática extensión de piernas vive un tormento debido a los insoportables dolores que ha padecido desde entonces como parte de su recuperación.

Por Excelsior

“Voy a comprobar que todo está bien para someterme a otra operación el 25 de enero. Estoy muy nervioso, quiero que esto termine, pero todavía no es posible. No estoy durmiendo bien en este momento. Normalmente duermo de cuatro a seis horas al día”, dijo a través de sus redes sociales.

Yeferson se sometió a una cirugía de alargamiento de extremidades, que implicó romperle las piernas, implantarle varillas de metal y estirarlas lentamente, pero a medida que las varillas separaron lentamente sus huesos para estirarlos, el dolor se volvió tan intenso que siente que va a colapsar y está desesperado por quitarse las varillas.

“Los últimos 11 o 12 días solo he podido dormir unas dos horas como máximo, y eso se interrumpe constantemente por periodos de 15 a 20 minutos por el dolor en las piernas. He probado pastillas para dormir, pero no me funcionan, el dolor me despierta y me siento devastado”, dijo.

