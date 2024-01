Nuevo sistema del Servicio de Migración en EEUU facilitará el trámite de las visas para profesionales especializados

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que, a partir de febrero del 2024, implementará un nuevo sistema organizacional para facilitar el trámite de una de las más populares visas para trabajar legalmente en el país.

Por El Nuevo Herald

Se trata de la visa H-1B para profesionales con trabajos especializados, muy codiciada por los latinoamericanos que quieren mudarse para trabajar en Miami.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) lanzará cuentas organizacionales en línea y facilitará la tramitación por Internet del Formulario I-129, Petición para un Trabajador no Inmigrante para los solicitantes de la visa H-1B en el año fiscal 2025.

USCIS will launch organizational accounts for the FY 2025 H-1B cap season, allowing individuals within an organization and their legal representatives to collaborate on H-1B registrations and Form I-129 H-1B petitions with associated Form I-907. More: https://t.co/EwwO6mi4qZ

— USCIS (@USCIS) January 12, 2024