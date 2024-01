El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 4 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Ten presente que si te enfocas sólo en el problema y en el dolor que te causa, no sólo sufrirás, también lo harás más grande, porque tu mente se inundará de sentimientos negativos y verás todo peor de lo que es. Si te ocupas encontrarás la solución y lo más importante es que durante el proceso aprenderás la lección y crecerás como persona. Te aseguramos que la próxima vez lo manejará diferente, con más madurez.

Tauro

Cuando se trata de amor, de sentimientos, de relaciones no des sin recibir nada a cambio, ni recibas sin dar algo también. Por un lado es desgastante y por otro funcionará muy bien en la teoría, pero en la vida real no. Para que la relación nutra debe ser equivocada, dar y recibir a la vez es gratificante y te libera de deudas emocionales.

Géminis

Deja que todo fluya y suceda como tiene que suceder. A veces presionas porque quieres que sea ya y peor aún, que sea a tu manera, te alteras y alteras a quienes te rodean, te frustras sino avanza y terminas colapsando. Hoy es un día no fuerces nada, ni el amor, ni un negocio ni una relación. Si es para ti, lo será y sino se irá de tu vida. Así de simple, así de real.

Cáncer

Las palabras pueden ayudar a quien se las dices, pueden motivar, exaltar, enorgullecer o ayudar, por supuesto, siempre y cuando seas prudente y coherente con lo que dices. Pero cuidado, también pueden destruir autoestimas, hundir en tristeza y romper relaciones. Si no te han preguntado nada, mantente en silencio y si te preguntaron procura aportar algo.

Leo

El primer error es buscar la felicidad, porque la felicidad no está afuera, en ningún lugar ni en ninguna persona. La felicidad esta en ti, es un estado mental que se alcanza después de mucho trabajo, esfuerzo y entendimiento. Es paz, tranquilidad, agradecimiento, pero sobretodo vivir lejos de la queja, el conflicto y el drama.

Virgo

No importa si hoy no tienes ganas, eres humano y no siempre tienes la motivación que necesitas. Si es algo muy importante, que no puedes posponer apela al compromiso y la disciplina y hazlo, y si no lo es prográmalo para otro día, cuando estes de más ánimo y lo puedas hacer mejor.

Libra

Cuando las acciones de otros te afectan pierdes el control sobre ti y se los das a ellos, pierdes la capacidad de actuar, porque te importa más lo que dicen o hacen que lo que tú dices o haces. Cuando actúas de acuerdo a tus convicciones sin importar que piensen o hagan los demás, estás en paz, evolucionas y creces, pero sobretodo, vives.

Escorpio

Tu poderosa intuición te indicará que hacer. Déjate llevar, no busque afuera validación de lo que tú sabes que debes hacer. Estabas un poco confundido, pero ya no lo estás. Ahora, más claro y seguro de ti mismo estás listo para emprender ese camino que te conducirá adonde quieres estar. Feliz travesía Escorpio, disfrútala.

Sagitario

Para todo hay dos caminos y no necesariamente uno es bueno y el otro malo, nada que ver. Puede que ambos sean positivos, pero si alguno te conviene más, sólo tú puedes saber o definir cuál es. Si te precipitas y eliges sin analizar las consecuencias es probable que te estrelles. Si eliges con cuidado y detenimiento acertarás. Disfruta el proceso y toma acciones de inmediato.

Capricornio

Es el momento perfecto para dejar atrás las quejas, para dejar de lamentarte por lo que no has hecho y comenzar a hacer lo que quieres, con buena actitud y dispuesto a comerte el mundo o por lo menos, tu mundo. Puede que tengas que hacer uno que otro sacrificio, pero valdrá el esfuerzo, porque sarna con gusto no pica y si pica, no mortifica.

Acuario

Estás feliz, casi eufórico y quieres que todos se sientan como tú, aportas alegria a sus vidas, te ríes y los motivas a reír, los abrazas, agasajas, celebras y levantas autoestimas, escuchas y aconsejas. Todo en positivo. Hoy eres un creador de felicidad. Buenísimo. ¿No?

Piscis

Aunque hoy tú energía no está a mil eres capaz de hacer lo que te corresponde y hacerlo bien, sin embargo estás un poco quisquilloso y exiges a otros más de lo que tú estás dispuesto a dar, y es allí cuando se crea un resentimiento, un desequilibrio y un quiebre en la relación. Conversa, negocia y deja que todo fluya, al final lograrás un equilibrio.