Un avión ruso bombardeó su propio territorio y destruyó seis casas: “Fue involuntario”, aseguró el Kremlin

El Ministerio ruso de Defensa reconoció este martes que un proyectil suyo cayó esta mañana accidentalmente en el territorio de la región de Voronezh, fronteriza con Ucrania, sin causar víctimas.

“El 2 de enero de 2024, alrededor de las 9.00 hora de Moscú (6.00 GMT), se produjo una descarga involuntaria de munición de un avión durante un vuelo de una aeronave de las Fuerzas Aeroespaciales sobre la aldea de Petropavlovka, en la región de Voronezh”, indica la nota castrense.

Defensa agrega que el incidente “no causó víctimas”, pero sí daños a “seis viviendas particulares”.

“Una comisión está trabajando en el lugar para evaluar la naturaleza de los daños y ayudar a reconstruir las casas”, agrega el comunicado.

Las fuerzas rusas atacaron hoy con misiles la capital ucraniana, Kiev, y la ciudad de Járkiv, en el noroeste del país.

Como consecuencia del ataque con misiles se registraron caídas de restos en al menos nueve distritos de la capital, escribió el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Serguí Popko, en su canal de Telegram.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó explicó que en el distrito de Solomianskí 16 personas resultaron heridas tras producirse un incendio en un edificio de varios pisos, de los que 15 fueron hospitalizados.

El ataque ruso se produce después de que la víspera por la tarde las fuerzas del Kremlin ya atacaran el día de Año Nuevo la capital con drones, sin causar grandes daños ni víctimas, así como la región de Sumi (noreste).

Este lunes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió de que el ataque ucraniano del pasado sábado contra la ciudad fronteriza de Bélgorod, que se cobró al menos 25 muertos y más de cien heridos, no quedaría impune. EFE

Meanwhile, a malfunctioned (?) Russian missile wipes out an entire street in the town of Petropavlovka in Russia’s Voronezh Region.

Why would anyone want and need this endless idiocy, I’ll never know. pic.twitter.com/PbgtFZsUBP

— Illia Ponomarenko ?? (@IAPonomarenko) January 2, 2024