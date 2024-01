No sólo Mickey Mouse: Peter Pan ya es de dominio público y tendrá película de terror

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Este 1 de enero de 2024 la versión original de Mickey Mouse que surgió en 1928 en un corto blanco y negro que fue llamado “Steamboat Willie” (“Barco de Vapor Willie”) pasó a ser de dominio público a partir de este año por lo que no tardó en surgir el el tráiler del videojuego de terror que tendrá como protagonista esta versión del querido personaje de Disney.

Por: Excélsior

Pero no es el único personaje al que le ocurrió esto, también la versión original de Peter Pan del mismo año ya es de dominio público y tal como le ocurrió a Winnie Pooh, tendrá su propia película de terror.

¿Cómo será la película de terror de Peter Pan?

De acuerdo con lo confirmado por The Hollywood Reporter, la película de terror de Peter Pan será dirigida por el británico Rhys Frake-Waterfield quien estuvo a cargo de la versión sangrienta del tierno osito que come miel “Winnie the Pooh: Miel y sangre” estrenada en 2023.

La cinta se llamará “Peter Pan’s Neverland Nightmare” y muy probablemente se estrene en abril de 2024. La historia, de acuerdo con lo referido por el mismo medio, hace unos meses tendrá al Peter Pan creado por James Matthew Barrie y a una Tinker Bell bastante obesa que se está recuperando de su adicción a las drogas.

Apparently Peter Pan’s Neverland Nightmare begins filming November 15th. The same people who made @poohbandh will also be making this film. pic.twitter.com/0RSS4k9ZSU

— Austin Ashmore (@austin_ashmore) September 23, 2023