Entre largas colas por combustible transcurre la víspera de Navidad en Maturín

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Desde hace al menos tres días, en las estaciones de servicio que cobran a precio internacional en la ciudad de Maturín, estado Monagas, se registran largas colas para llenar los tanques de combustible.

Corresponsalía lapatilla.com

Los conductores señalan que normalmente el tiempo promedio en estas gasolineras es de cinco minutos, pero en los últimos días pasan más de 45 minutos.

“En estos últimos días he visto muchas colas en las estaciones dolarizadas, algo que muy poco se ve, no sabemos a qué se deba eso, pero lo que se escucha es que no está llegando suficiente combustible. Tengo una prima que vive en Puerto La Cruz y me dice que allá también está pasando lo mismo. En las subsidiadas siempre hay cola, pero en las premium eso no se veía”, comentó Roberto Salazar, ciudadano encuestado.

Criticó que hasta el momento no haya ningún pronunciamiento por parte del gobernador chavista, Ernesto Luna, ni tampoco de la gerencia de Pdvsa acerca del retraso en la distribución de gasolina en este tipo de estaciones de servicio.

Asimismo, Elena Rodríguez, quien se encontraba en la fila de la estación de servicio Filipetti, ubicada en la avenida Raúl Leoni, indicó que recorrió cuatro gasolineras dolarizadas y las colas eran enormes.

Añadió que el martes puso 40 litros a su vehículo en una estación subsidiada, porque le correspondía ese día, pues ahora debe esperar 14 días para abastecerse.

“La verdad que no entiendo lo que está pasando, la Navidad nos va a agarrar haciendo colas por gasolina y para pagarla en dólares, una cosa insólita. Hago esta cola por necesidad y para no estar 24 y 25 sin gasolina, y usar el carro solo diligencias estrictamente necesarias porque no sabemos qué tiempo dure esta situación”, precisó Rodríguez.

No obstante, ciudadanos esperan que desde la gobernación chavista de Monagas o a través del Ministerio de Petróleo se informe lo que está ocurriendo en la refinería de Jose en el estado Anzoátegui.