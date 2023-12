Por enésima vez, Juan Vené descartó votar a peloteros venezolanos para el Salón de la Fama

Juan Vené lo hizo de nuevo en su turno para votar rumbo al Salón de la Fama, ya que volvió a excluir de su boleta a sus paisanos venezolanos, mismo que para esta clase 2024 son tres, con Omar Vizquel, Bob Abreu, Francisco Kid Rodríguez y Víctor Martínez. El periodista criollo sigue causado polémica a la hora de darle el apoyo a los ex-peloteros de su país.

Por Meridiano

El veterano profesional de la comunicación ejerció su derecho al voto y fue la boleta #35 en esta Clase 2024, y sin sorpresas para muchos excluyó a todos los venezolanos.

Ballot #35 is from Juan Vené. After submitting a blank ballot last year, he selects only Adrian Beltré this time. This is our first Beltré-only and first one-player ballot revealed so far. Joe Mauer has fallen below 75%

From Vené’s website: https://t.co/DpURMjPPvx

In the… pic.twitter.com/eBi7QZnhOX

— Adam Dore (@ShutTheDore) December 22, 2023