Sale a la luz el supuesto beso “de forma forzada” de Rubiales a la inglesa Lucy Bronze

Apenas una semana después de que la FIFA confirmase la inhabilitación de tres años para Luis Rubiales y se conociese que la presidenta de la federación inglesa de fútbol (FA) había acusado al español por su comportamiento con las futbolistas en la entrega de medallas del Mundial, un medio británico publicó la imagen de un supuesto beso del expresidente de la RFEF a la inglesa Lucy Bronze.

ABC

Fue ‘Her Sport’ quien ha hecho pública la instantánea que confirmaría el testimonio que Debbie Hewitt aportó durante la investigación abierta por la FIFA contra su homólogo, al que acusó de conducta «inapropiada» durante los actos de premiación tras la final de Sídney.

