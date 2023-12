VIRAL: Contrató un servicio de internet, a los pocos días dejó de funcionar y se llevó una sorpresa (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una mujer descubrió que un técnico de Internet le cortó la conexión de su casa, en Estados Unidos, días después de haberse negado a salir con él. La actitud del hombre fue repudiada por miles de usuarios.

Por: Clarín

La joven, llamada Shelby, contó que el episodio ocurrió durante este 2023. “Es imposible que esto que me ocurrió sea una mentira, no me lo inventé”, aseguró al respecto.

Shelby contó que este año se fue a vivir a un departamento. Tras la mudanza, contrató un servicio de Internet. “Tenía que configurar mi wifi. Intenté hacerlo yo misma, pero no pude, así que pedí un técnico a la compañía proveedora”, afirmó.

Por lo tanto, de acuerdo a su relato, llegó un hombre para ayudarla con la instalación. “Vino el técnico y me ayudó. Parecía buena onda y supertranquilo (…)”, dijo.

El mensaje del técnico

Sin embargo, la situación se terminó volviendo incómoda para la joven. Horas después de que el hombre concluyera su trabajo, Shelby -según explicó- recibió un mensaje de texto a su teléfono.

El autor del mensaje era el técnico. Él había obtenido su número -ella no se lo pasó- y ahora la acababa de invitar a una cita.

En aquel instante, la estadounidense tomó la decisión de rechazar la propuesta: optó por no contestar el sms. “No acepté porque: a) era el técnico de Internet, así que nunca pensé que tendría que volver a verlo y b) no sé, simplemente me negué. No me juzguen”, manifestó.

