“¡Déjame saber de qué te gustaría ver más!”: el tenista Nick Kyrgios abrió candente cuenta en OnlyFans

El tenista australiano, Nick Kyrgios decidió abrirse una cuenta en OnlyFans, la plataforma en la que los usuarios publican contenido íntimo y pueden interactuar exclusivamente con suscriptores.

Por: El Diario NY

Su plan de interactuar con el público en OnlyFans fue anunciado el jueves en un comunicado y confirmado por Evolve, la agencia de talento creada por Naomi Osaka y que representa a Kyrgios. Es uno de los deportistas masculinos más famosos que se une a la plataforma.

“Están revolucionado las redes sociales y quiero ser parte de ello. Los deportistas no podemos limitarnos a saltar a una pista o a la cancha. También debemos estar online. Quiero crear, producir, dirigir y ser dueño de contenido. Ese es el futuro”, dijo Kyrgios, citado en el comunicado.

“Esto se volvió mucho más loco… ¡Únete a mí en Only Fans! ¡Suscribirse es gratis para todos! Todo, desde el detrás de escena hasta en la cancha y la vida cotidiana. Nos vemos allí”, escribió el australiano Nick Kyrgios en su cuenta de X (ex Twitter).

It just got a whole lot crazier… join me on onlyfans! It’s free to subscribe for everyone! Everything from behind the scenes to on court and everyday life. See you all there. Link in bio pic.twitter.com/QG0Jb0ducP

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 7, 2023