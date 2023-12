Condenan a seis meses de cárcel a un aficionado por insultos racistas a Ferdinand

Posteado en: Deportes, Titulares

Un aficionado del Wolverhampton Wanderers ha sido condenado con seis meses de cárcel por insultos y gestos racistas hacia el exjugador del Manchester United Rio Ferdinand.

Jamie Arnold, de 32 años, ha sido condenado por acoso racial grave y el jurado le ha declarado de forma unánime culpable en la corte de Wolverhampton.

Es la condena por abuso racista más grande dada a un aficionado al fútbol en la historia del Reino Unido.

De los seis meses de pena, cinco son por esta ofensa y uno por reincidente de otra condena que también tenía connotativa racista.

Además, ha recibido una prohibición de siete años para poder asistir a partidos de fútbol tanto en Inglaterra como en el extranjero.

Los hechos ocurrieron en el Molineux Stadium el 23 de mayo de 2021, cuando Ferdinand estaba trabajando como comentarista para la cadena BT Sport durante un partido entre el Wolverhampton y el Manchester United, el primero después de que se levantaran las restricciones por el covid.

Durante la celebración de un gol, este aficionado se dirigió a Ferdinand con un gesto racista seguido de un insulto también racista. En el momento, el futbolista no se dio cuenta de lo ocurrido, pero, después de que se lo enseñaran, dijo estar “cansado” de estas actitudes y “afligido”. Cinco testigos testificaron haber visto al aficionado hacer estos gestos, además de que quedaron registrados en las cámaras de seguridad del estadio.

“Como un exjugador profesional he jugado alrededor del mundo representando a mi club y a la selección, y he tenido que experimentar comentarios e insultos racistas mientras jugaba, sin embargo; aprendí a lidiar con ello y siempre he recibido apoyo”, dijo Ferdinand.

“Trabajando en la televisión nunca había vivido algo así, estar en un estadio, en directo en televisión, me pone triste y hace que me enfade si alguien más tiene que pasar por esto, que es algo que nunca olvidaré”, añadió.

“El hombre que me insultó ha demostrado una completa falta de respeto hacia mí, mi familia, el Wolves y todos aquellos relacionados con el fútbol. Este hombre tiene que entender cómo me hizo sentir y lo más importante es que asuma la responsabilidad de sus acciones. Es 2021 y esta clase de comportamientos no son aceptable”.

EFE