Venezuela ha cerrado los espacios cívicos tras años de represión, según Civicus Monitor

Civicus Monitor anunció el miércoles en un nuevo informe que el espacio cívico de Venezuela ha pasado de ser “represivo” a “cerrado“, su peor calificación. El cambio es consecuencia de un ataque constante a los derechos civiles y políticos en la nación sudamericana que comenzó hace más de una década y continúa en la actualidad.

Por Civicus Monitor

El informe, El poder ciudadano bajo ataque 2023 , detalla las condiciones del espacio cívico en 198 países y territorios. Las conclusiones para Venezuela muestran que queda poco espacio para que las personas ejerzan sus libertades fundamentales, ya que las autoridades siguen intentando asfixiar a la ciudadanía en un ambiente de hostilidad.

En el 2023 se documentaron cientos de agresiones a personas defensoras de los derechos humanos en el país. Al marco legal restrictivo ya existente, el cual limita que las organizaciones de la sociedad civil operan de forma independiente, se suman nuevos proyectos normativos que pretenden restringir aún más el derecho de asociación. Cientos de periódicos y emisoras de radio han sido forzadas a cerrar, otros se han autocensurado o se han desplazado al extranjero, y quienes quedan se enfrentan a una intimidación aún mayor.

“Este cambio de calificación es el resultado de décadas de ataque contra el espacio cívico”, afirmó Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos o PROVEA. “La situación es desoladora, ya que las autoridades venezolanas han cerrado por completo el espacio de actuación de la sociedad civil”.

El CIVICUS Monitor califica las condiciones del espacio cívico de cada país, calculando en datos recogidos a lo largo del año por activistas de la sociedad civil, equipos de investigación regionales, índices internacionales de derechos humanos y personas expertas del Monitor. Los datos de estas cuatro fuentes se combinan para asignar a cada país la calificación de abierto, estrecho, obstruido, represivo o cerrado.

