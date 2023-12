Imágenes sensibles: Escalofriante lesión de un asistente que fue arrollado en pleno partido por una estrella de la NFL

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La imagen no es apta para impresionables. Se enfrentaban los New Orleans Saints y Detroit Lions por la jornada 14 de la Conferencia Nacional de la NFL, la liga estadounidense del fútbol americano. Era un duelo clave en el tramo final del campeonato para empezar a marcar la tendencia de los clasificados a los play-offs.

Por Clarín

Sin embargo, la atención terminó quedando alejada de lo que hicieron ambos conjuntos sobre el césped del Caesars Superdome de Luisania. Es que, a falta de seis minutos para el final del segundo cuarto, Alvin Kamara, running back de New Orleans, impactó de lleno en un asistente y le produjo una grave lesión en la pierna izquierda.

Evidentemente sin intención y producto de una situación de juego, Kamara trastabilló e impactó con todo su cuerpo en las piernas del asistente, que estaba al borde del campo de juego, no logró reaccionar para evitar el golpe y quedó tendido en el suelo retorciéndose del dolor.

The sideline worker just broke his leg after Kamara crashed into him ? pic.twitter.com/tsI2hjzoFz

— LakeShowYo (@LakeShowYo) December 3, 2023