Kiss dio su último concierto y anunció que desde ahora solo se presentará con avatares digitales

Después de varias décadas anunciando su retiro, la legendaria banda de rock KISS despidió su gira The End of the Road este 2 de diciembre con un último concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. Sin embargo, antes de apagar las luces para siempre, el grupo reveló que su legado continuará a través de avatares digitales, anunciando así un nuevo capítulo para su legado musical.

Los avatares, diseñados por la compañía de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light & Magic, en colaboración con Pophouse Entertainment Group, co-fundada por Björn Ulvaeus de ABBA, tomaron el escenario para interpretar God Gave Rock and Roll to You. Esta tecnología, que ya habían utilizado en el show “ABBA Voyage” en Londres, abre la posibilidad de que KISS realice conciertos simultáneos en distintos continentes, según expresó Per Sundin, CEO de Pophouse Entertainment.

Los miembros de Kiss, entre los que se encuentran los fundadores Paul Stanley y Gene Simmons, junto al guitarrista Tommy Thayer y el baterista Eric Singer, participaron en sesiones de captura de movimiento para crear estos avatares digitales, presentados como versiones superheróicas de la banda. La iniciativa busca asegurar una “inmortalidad digital” para el grupo tras cinco décadas de carrera.

“Lo que hemos conseguido ha sido increíble, pero no es suficiente. La banda merece seguir viviendo porque la banda es más grande que nosotros. Es emocionante para nosotros dar el siguiente paso y ver a KISS inmortalizado”, declaró el guitarrista y vocalista Paul Stanley sobre la nueva etapa digital de la banda. Por su parte, el bajista Gene Simmons reiteró que esta tecnología hará que KISS nunca envejezca.

“Podemos ser eternamente jóvenes y eternamente icónicos llevándonos a lugares que nunca antes habíamos soñado. La tecnología va a hacer que Paul salte más alto que nunca”.

KISS se ha destacado desde sus inicios por hacer de su música una marca multimillonaria, con toda clase de productos que se han desprendido de la banda. El final de las presentaciones en vivo de KISS no hará que esta “tradición” termine, pues como bien explicó Simmons, el universo que crearon seguirá vigente.

