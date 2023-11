Andrés Velásquez: No existe inhabilitación a María Corina, existe es persecución política y abuso de poder

Posteado en: Nacionales, Titulares

El dirigente nacional de La Causa R, Andrés Velásquez presidió acto para reafirmar el éxito de la primaria y recalcar que no existe inhabilitación política en contra de María Corina Machado.

Andrés Velásquez líder nacional del partido La Causa R, aseguró: “no hay plan B, el único plan es inscribir a María Corina Machado. Esta lucha es de resistencia y cambio. Los que estén haciendo campaña diciendo que María no se va a inscribir, ¡la vamos a inscribir! María no está inhabilitada, desde el punto de vista constitucional y legal, no existe la inhabilitación, lo que existe es persecución política y abuso de poder”.

Con un emotivo acto se dirigió a Venezuela junto a miembros de la dirección nacional, actores políticos presentes como Cesar Pérez Vivas, Dignora Hernández, Mariela Magallanes y activistas sindicales y sociales.

La actividad se desarrolló en Caracas, Colegio de Ingenieros, con la participación de dirigentes sindicales y representantes de distintos sectores sociales. En este sentido, Velásquez reafirmó la primaria como un hecho importante que demostró que la política no es un asunto de élite, es un asunto de los ciudadanos.

En sus palabras expresó que “el objetivo es desalojar a Maduro del poder y recomiendo a los líderes que aspiren a cargos de elección popular, que este no es el momento. Las alcaldías, consejos, gobiernos, legislaciones no valen nada mientras Maduro se mantenga en el poder, hay que sacar a maduro para que los entes tengan sentido, el llamado es a no desviarnos”.

Por su parte, Dignora Hernández, secretaria política de Vente Venezuela, expresó durante el acto: “la gente está preparada con la unidad de propósito, seguiremos luchando para asegurar el mandato que dio el pueblo venezolano el 22 de octubre para encaminar la lucha libertaria en Venezuela” Así mismo, la representante de María Corina Machado, advirtió que la libertad tiene muchos enemigos y no todos se visten de rojo.

Andrea Tavares, secretaria General de La Causa R, envió un mensaje a los presos políticos, civiles, militares, activistas sociales, que han sido detenidos y perseguidos. Igualmente habló de la violencia contra la mujer “no podemos obviar que tenemos una candidata que decidió no ser víctima, sino enfrentar con coraje a un régimen que constantemente ejerce violencia contra las mujeres venezolanas y contra todos los ciudadanos. Hoy nos representa una líder que lleva en el corazón esta lucha contra la violencia” esto en el marco de la conmemoracion del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las Mujeres.

Nota de prensa