Enigma en Hawái: estanque se tiñó de rosa y los científicos tienen su hipótesis (VIDEO)

El color ‘rosa chicle’ no solo pertenece a una escena de la película Barbie, sino que también tiñó un estanque en Hawai en un hecho que tiene a la comunidad científica sorprendida. Sin embargo, aunque la coloración es atractiva, no sería buena. Al parecer, se debe a los niveles inusuales de “halobacterias” por la sequía. El personal del Kealia Pond National Wildlife Refuge, de Maui, monitorea el agua rosada desde el pasado 30 de octubre.

“Acabo de recibir un informe de alguien que estaba caminando por la playa y me llamó diciendo: ‘Está sucediendo algo extraño aquí’”, dijo Bret Wolfe, el administrador del refugio, según la agencia de noticias AP. El color rosa intenso del estanque Kealia no se debe a una proliferación de algas, sino que la causa podrían ser las halobacterias, células individuales que viven en aguas con mucha sal, donde la mayoría de los seres vivos no sobreviven. Estos organismos se llaman “extremófilos” porque les gustan las condiciones muy extremas.

La salinidad del agua del estanque Kealia es más del doble que la propia del mar. Para tener una mayor precisión sobre este fenómeno, partes de agua se enviarán al laboratorio para saber con seguridad si es la halobacteria la responsable del color. Normalmente, el arroyo Waikapu desemboca en el estanque Kealia y eleva los niveles de agua, explicó Wolfe, pero aclaró que ese fenómeno ya no sucede desde hace mucho tiempo. Cuando lleguen los tiempos de lluvia, el río fluirá hacia el estanque principal del parque de Kealia y es probable que esto reduzca la salinidad y cambie el color del agua.

¿Qué tan seguro es nadar en el agua rosa de Hawái?

“Como medida de precaución, recomendamos a las personas mantener una distancia de seguridad y no entrar al agua, no consumir pescado y asegurarse de que las mascotas no beban el agua”, se indica en una advertencia en el sitio web del U.S. Fish & Wildlife Service. Las autoridades agregan que se prohíbe el uso de drones porque interfieren con la vida silvestre de las aves.

