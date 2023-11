José Gato Briceño: Soberanía cuando conviene. Dejen el circo

Posteado en: Opinión

El régimen usurpador de los mal nacidos herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto, juega una vez más con el esquema goebbeliano de convertir en una verdad lo que todos sabemos que es falso; esto aunado a la desinformación y escasa memoria histórica que reina en mucha de nuestra gente. Por esas razones, mis escritos repiten sin cesar cada paso de estos mafiosos para dejar a mis lectores una enciclopedia de denuncias con el propósito de delatarlos al máximo y no repetir jamás tanta agresión contra nuestro amado país.

Para esta treta propagandística, utilizada casi siempre para difuminar el efecto de algo que no les conviene -en este caso las elecciones primarias- siempre utilizan la confusión, con ello logran que se siembre la duda en quienes no están informados y además buscan dar la impresión de ser paladines que luchan realmente por Venezuela. Lo verdadero es que no hay duda en todo el mundo democrático de sus acciones dementes y tiránicas.

Desde que la provincia de Guayana se mantuvo fiel a la Corona Española al declararse la Independencia de Venezuela el 19 de abril de 1810, hasta el día de hoy, nuestro país ha tenido una lucha por las zonas limitrofes del Este con las colonias inglesas que se atribuyen la soberanía sobre un territorio de unos 160 mil kilómetros cuadrados, extenso territorio que para que tengamos proporción de su superficie, es 1 vez y media más grande que Cuba o 2 veces más grande que Costa Rica, o 4 veces el tamaño de Suiza, aunado a esto y lo más importante, con inmensas riquezas naturales.

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Sabemos que la mentira tiene patas cortas y aquí estamos todos los que nos oponemos tenazmente a esta narcotiranía, para destapar lo que Nicolás Maduro y su secta hagan para marear con falsas ideas a nuestro pueblo. El usurpador ha convocado a todos los sectores de la sociedad con la falsa narrativa impregnada de patriotismo que no es más que un acto patriotero, a un Referéndum Consultivo sobre el Esequibo, por cierto enseguida hemos visto a los llamados tarifados alacranes con un papel preponderante en primera fila, tanto a nivel nacional, como en los estados diciendo que votarán para “recordarle a Maduro que el Esequibo es nuestro”, más bien les pido a estos señores: recuerdenlo ustedes traidores, que están dándole cancha a todo evento que el régimen inventa.

Mi deber como venezolano y columnista es seguirle desmontando las tantas mentiras a la narcotirania, y aún más como corredactor y firmante de la actual Constitución Nacional vigente.

Los últimos párrafos del artículo 1 de la Constitución es claro y preciso: “son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación nacional ”

Como hemos podido ver la integridad territorial no está sujeta a consulta alguna y para mi es la primera farsa de éstos embaucadores.

Otro artículo que es determinante es el 10 : “el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que corresponden a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”

Supongamos y a manera de ejemplo la población vota no en el referéndum, ¿modificaría lo ya establecido en el artículo antes mencionado?: No.

Y para terminar de rematar la farsa de los narcochoros, el artículo 14 establece: “el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a estados extranjeros y otros sujetos de derecho internacional ”

Entonces si no puede ser cedido no tengo que consultar a nadie el deber de defenderlo.

No puedo dejar de mencionar unos párrafos del artículo 328:” constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar” ¿O sea, que por referéndum hay que imponerle a las F. A.N que cumplan con su obligación de defender el territorio ? Obviamente que no. La constitución se los impone, así como también los obliga a ser profesionales y SIN MILITANCIA POLÍTICA y se han convertido en un instrumento del PSUV ( PARTIDO DE GOBIERNO) y han convertido la Constitución en un coleto. Definitivamente el referéndum en un invento o adefesio que no tiene consecuencias jurídicas y sin lugar a dudas, esconde otros objetos.

Yo le pregunto esos “grandes patriotas nacionalistas” que están de acuerdo con ir a votar el próximo 3 de diciembre :

¿A ustedes que aman tanto a Venezuela les consultaron en referéndum que Maduro le regale diariamente buques de gasolina y petróleo a Cuba para que lo revendan al mercado internacional y se roben el dinero de todos los venezolanos, mientras el pueblo duras varios días en una cola de una bomba para que sólo le vendan 30 litros de combustible?

¿A ustedes que aman tanto a Venezuela les consultaron en referéndum que las instituciones venezolanas de defensa nacional e identificación serían manejadas por Cuba y Rusia?

¿A ustedes que aman tanto a Venezuela les consultaron en referéndum que si están de acuerdo que Maduro le haya entrega el 60 % del territorio a la guerrilla colombiana, ELN y la FARC y hagan en nuestro territorio lo que le dé la gana ?

¿Ustedes señores que van a votar el 3 de diciembre se sienten orgullosos de que Venezuela sea una provincia cubana? ¿Es mentira que Maduro no hace nada sin consultar a sus amos cubanos? ¿Ustedes señores “NACIONALISTAS” se sienten orgullosos de que Maduro sea extranjero y gobierne nuestro país?

Ese amor a Venezuela se les nota tanto que por sus poros les sale tanto nacionalismo que se le puede aplicar ese viejo adagio popular: “por más que te tongonees siempre se te ve el bojote”. TRAIDORES A LA PATRIA, dejen el circo.

Mi llamado desde la cárcel del exilio es a no votar, hacerlo es ser cómplice de la narcotiranía, apegarse a un procedimiento que no tiene asidero legal ni con fondo de defensa de nuestra soberanía, sino que es una jugarreta politica.

Sabemos que estos terroristas del narcogobierno no tienen ningún sentido ni sentimiento patriótico pues durante los 24 años de desgobierno no ha habido sino abandono de nuestra atención al tema del Esequibo, por el contrario lo que ha habido es entreguismo, retroceso franco quedando como colonia de las peores dictaduras y como esclavos de China, Rusia y los países árabes potencias terroristas del mundo.

La verdad verdadera mi gente es que por parte de esos malandros solo han habido pronunciamientos en virtud de la camaradería de Chávez con algunos mandatarios guyaneses comprando voluntades a miembros del CARICOM a cambio de votaciones favorecedoras en instancias internacionales. Ahora, el mismo inepto que fue canciller y ejecutó las órdenes de ver con buenos ojos la explotación de nuestro territorio Esequibo, aparece con esta careta llamada referendo consultivo.

Voy con mi solución a este y a todos nuestros problemas, no hay otra vuelta que arrancarlos del poder, a punta de drones, plomo y fuerza. La traición tan vil a nuestra patria no soporta miramientos ni medias tintas, el daño es inmenso, debemos darle fin a tanto vilipendio contra nuestro país. Me sumo a toda causa en su contra, los denuncio sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter :@josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook :@josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com