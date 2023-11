La venezolana que paso de repartir cajas y atender un food truck a ser la entrevistadora de Messi en la MLS

En los partidos del Inter Miami ella siempre está ahí, al costado del campo de juego para entrevistar a los protagonistas de Las Garzas y de sus rivales, pero todo cambió el día del debut de Leo Messi ante Cruz Azul cuando, al terminar el partido, Antonella González, periodista de Apple TV, lo interceptó con unas preguntas: “Leo me cambió la vida, siempre voy a estar agradecida con él, cambió mi carrera por completo”, reconoce en una charla de café con Infobae.

Oriunda de Venezuela, instalada en Miami donde ya vive desde hace un poco más de 6 años, reconoce que sus inicios no fueron fáciles en Estados Unidos, que hizo de todo: “Repartí cajas de Amazon en pandemia, monté un food truck, cocinaba hasta las 12 de la noche cuando estaba embarazada, por eso yo creo que la gente se motivó tanto porque yo subía videos con mi panza gigante cocinando a las 12 de la noche ”.

-¿Por qué te fuiste de Venezuela?

-Por un tema del país, a mí me gustaba mucho, fui la última de mi familia en arrancar de Caracas y era porque yo me sentía muy arraigada a mi país, me encantaba lo que hacía, estaba en mi zona de confort porque trabajaba en uno de los canales más importantes como lo es DirecTV Sports, me gustaba cubrir fútbol venezolano, amaba lo que hacía, pero salía del canal muy tarde. En Caracas nos acostumbramos a vivir con la delincuencia y con la inseguridad. Un día me persiguieron unos tipos hasta que llegué a un módulo policial y en ese momento sentí tanto miedo que al día siguiente decidí irme.

En ese momento Antonella aceptó una propuesta laboral de una señal de Panamá: “Fue difícil dejar el país, es muy difícil comenzar de cero porque por bien que tengas un trabajo en otro medio, es empezar a entender la idiosincrasia de ese país, la cultura, su fútbol, su historia. Tenía que cubrir la liga panameña, a la selección de Panamá, tú puedes entender en Sudamérica cómo trabaja cada selección pero esto era una confederación completamente distinta, un mundo nuevo y además una federación que tampoco tiene tanta visibilidad”.

Aunque en la casa de su familia no se veía mucho deporte, ella tenía la certeza de que quería dedicarse a eso, siempre con ropa deportiva, shorts y zapatillas, y su sueño de chica era ser jugadora de vóleibol: “Primero, la estatura no me dio (risas). Y, segundo, Venezuela es un país en donde realmente no puedes hacer deporte profesionalmente. Salvo el béisbol, para los hombres”.

Recuerda que en Miami comenzó a jugar caimana (así se dice fútbol 5 en Venezuela), conoció a productores televisivos, y de ahí comenzó su etapa como periodista en las Eliminatorias Sudamericanas y siguió con la cobertura de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

